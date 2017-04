Stavební aréna Horní Mísečky: národnímu parku navzdory

Vítkovice v Krkonoších - Pražská developerská firma staví na Horních Mísečkách šest velkých apartmánových objektů. Ceny bytů šplhají k deseti milionům korun, přesto je o ně zájem. Krkonošský národní park se snažil projekt zastavit.

Báječný výhled, klidné prostředí, úchvatná příroda. Nejvýše položená horská osada v Krkonoších v nadmořské výšce 1000 metrů, kde byla první bouda postavena už v roce 1642. To jsou Horní Mísečky.

Sněhové kopečky z doznívající zimy tam přikrývají betonové základy. Jakmile se přiblíží květen, pověstný klid se rozplyne a začne dělnický cvrkot. Developeři z Prahy promění Horní Mísečky ve stavební arénu. Dostaví šest velkých domů, v nichž budou apartmány, ale také restaurace, wellness či bowling. Tři domy už stojí a zbývá dokončit interiér, další tři jsou rozestavěné. Hotovo má být do dvou let, nejlépe do konce roku 2018.

KLIENTI PŘEBĚHLI ZE ŠPINDLU

Investor vypadá spokojeně. Do projektu vložil čtvrt miliardy a zájem o apartmánové bydlení stoupá. „Z devadesáti apartmánů zbývá k prodeji třicet," sdělila Deníku zástupkyně developera Iveta Mikšíková, obchodní ředitelka Conmaco Mísečky. „Klientela je vesměs česká a patří do ní i místní. Zájemci jsou z celé republiky, nejde pouze o lidi z Prahy. Několik klientů uteklo ze Špindlerova Mlýna. Lidé mají vlastní prostředky nebo využívají nižších úrokových sazeb na hypotéky," doplnila. Stejný investor již vybudoval před dvanácti lety první domy se 109 apartmány na Horních Mísečkách.

KRNAP JIM ZREDUKOVAL PROJEKT VESNIČKY

Proti realizaci se postavilo vedení Krkonošského národního parku a donutilo investora změnit plány. „Od roku 2008 jsme se snažili celý projekt zastavit," přiznal mluvčí národního parku Radek Drahný. „To ale bohužel nebylo možné, existovala k tomu vypracovaná právní stanoviska. Pokusili jsme se alespoň minimalizovat vliv druhé a třetí etapy, což se podařilo. Z plánových čtrnácti objektů se realizuje jen šest," zdůraznil Drahný. „Správa KRNAP žádala Ministerstvo životního prostředí o právní posouzení možnosti zastavit výstavbu ve druhé a třetí etapě. Odpověď byla, že při platném regulačním plánu, schváleném před rokem 2004, to není možné. Vystavili bychom navíc stát možným finančním dopadům za zmařenou investici," konkretizoval mluvčí postoj národního parku.

„Chtěli jsme vybudovat formát horské vesničky s náměstíčkem, všechno jsme koordinovali s obcí Vítkovice, ale plány jsme museli zásadně zredukovat," potvrdila za developera Iveta Mikšíková. Správa KRNAP navíc prosadila, že apartmánové domy nevzniknou na zelené louce, ale na půdorysu existujících staveb. „Zásadně se nám nelíbilo ani architektonické ztvárnění 1. etapy a chtěli jsme eliminovat i tento problém pro 2. a 3. etapu. Proto jsme oslovili Sdružení architektů Dům a město, které nám pomohlo snížit dopady na krajinný ráz," pokračoval Drahný.

DESET LET ČEKÁNÍ NA STAVEBNÍ POVOLENÍ

Ačkoliv polovinu domů již stavbaři postavili a po doplnění vnitřního vybavení je kompletně dokončí, bydlet se v nich ještě nebude. „Podmínkou stavebního povolení je, že všech šest objektů musí být zkolaudováno dohromady," vysvětlila Mikšíková. „Trvalo skutečně deset let, než jsme splnili všechny podmínky a získali stavební povolení. Neodradilo nás to, naše investice byly vysoké," řekla obchodní ředitelka Conmaco Mísečky. „Chtěli jsme boj dotáhnout do konce. Za každou cenu."

S výstavbou moderních domů přichází i konec historických ubytoven na Horních Mísečkách. Demolici zajišťuje investor, obec nebyla proti. „Šlo se do toho s úmyslem, že se zbourají hnusné baráky jako Kleč, Hořec, Cáchovna. Konečně mizí, to byla fakt katastrofa. Když foukal vítr, tak tam lítaly záclony," uvedl starosta Vítkovic Milan Rychtr.