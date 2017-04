Strážníci našli šest použitých stříkaček

Trutnov - Trutnovští strážníci ve středu sbírali po městě použité injekční stříkačky. Zapojili se tak do celorepublikové akce městských policií s názvem Jehla.

Strážníci našli šest použitých stříkačekFoto: Archiv MP

"Na území Trutnova se nacházelo celkem šest použitých stříkaček a do akce se zapojilo čtrnáct strážníků. V porovnání s poslední akcí, která proběhla na podzim loňského roku, je to o 18 kusů méně," informoval ředitel Městské policie v Trutnově Radek Svoboda na facebookovém profilu.

"Důvodem snížení počtu může být i to, že jsme se v posledním roce zaměřili na riziková místa a sběr nebezpečného materiálu provádíme průběžně. Musíme také zdůraznit, že sběrem tohoto materiálu se zabývají i terénní pracovníci K-centra z RIAPSu a nově i vyškolení pracovníci Technických služeb Trutnov," dodal Radek Svoboda. Na sociální síti se rozjela k tématu diskuse. Zatímco někteří diskutující snahy trutnovské městské policie kvitují, jiní se na akci dívají s určitým despektem. "Já vím, že se nezbavíme feťáků, opilců a kuřáků. Proč se ale podporujou smažky a proti kuřákům se bojuje? Je kuřák větší nebezpečí než feťák? Tak trestat feťáky pořádně a ne jim dávat stříkačky atd.", píše jeden z čtenářů. "On je ale nikdo nepodporuje, jen se snaží snižovat rizika, spojená s jejich chováním.. buďte rád, že to vůbec někdo za ten plat dělá. Výměna stříkaček přijde mnohem levněji než léčba nevyléčitelných chorob," kontruje například jiná čtenářka.