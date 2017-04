Strážník Karban ukazuje realitu ulice. Zájem o kurzy sebeobrany stoupá

Dvůr Králové - Petr Karban ve Dvoře Králové pracuje jako strážník městské policie. Snaží se předcházet kriminální činnosti, řeší i její následky.

Strážník Karban ukazuje realitu ulice. Zájem o kurzy sebeobrany stoupáFoto: Archiv

Když před lety uspořádal improvizovanou ukázku sebeobrany, dostal do života nový impulz. Později, v roce 2009, založil oddíl. Pořádá kurzy, zaměřující se na ochranu vlastní osoby pro dospělé, cvičí i děti.

„Sebeobrana a bojové sporty učí lidi ovládat emoce, být všímavější v běžném životě a nebýt uzavřený do tunelového světa vlastních problémů. Učí být v krizové situaci rozhodnější a dodává zdravé sebevědomí," říká o své zálibě Petr Karban.

NENECHAL SE ZVIKLAT

Začátky nové životní etapy byly pro Karbana krušné. „Spousta lidí mě odrazovalo. Náklady několikanásobně převyšovaly potřeby budovaného oddílu, proto jsem si vzal další práci. Lidé mi říkali, že jsem blázen, ať toho nechám. Dnes jsem rád, že jsem se nenechal zviklat," vzpomíná Petr Karban.

Sám se k bojovým sportům dostal ve 14 letech. Na vojenské škole v Liptovském Mikuláši se přihlásil na karate. „Tehdy jiná nabídka ani nebyla," směje se. Později přesedlal na kick-box, u něhož vydržel až do nástupu ke 4. Brigádě rychlého nasazení. A právě zde se začal věnovat systémům aktivní sebeobrany.

Do jeho oddílu v současné době mimo jiné pravidelně dochází padesátka dětí. Zájem projevují dokonce i senioři. „Naše školící středisko získalo akreditaci ministerstva. Ve Dvoře Králové vychováváme instruktory s celorepublikovou působností," říká Petr Karban se skromností sobě vlastní. „Mám skvělý tým instruktorů, bez nichž by to nešlo ukočírovat," vyzdvihl i své kolegy. Slovo tým je pro něho mantrou.

NÁSILÍ V EVROPĚ VZRŮSTÁ

Aktivity Petra Karbana běžně využívají i profesionálové. „Připravujeme členy ozbrojených složek, zdravotníky, záchranáře i třeba zaměstnance security," vyjmenovává Petr Karban. Přiznává, že zájem o jeho pravidelné tréninky každoročně roste. „Možná je to dáno děním v Evropě. Násilí vzrůstá a lidé se i kvůli tomu o sebeobranu více zajímají," myslí si Karban.

Vyučuje systém Profi Defence, který má kořeny v bojovém umění Pencak Silat, pocházející z Indonésie. „V České republice je ten-hle styl stále neokoukaný. I díky zaměstnání máme vyzkoušené, že je na ulici funkční. Snažíme se, aby výuka nebyla nudná a lidé se při cvičení cítili dobře a pohodově," doplňuje Petr Karban.

SRDEČNÍ TRÉNINK DĚTÍ

Ačkoliv výuka v Karbanově středisku často bolí, zakladatel a majitel oddílu Self defence team DK se snaží propagovat fakt, že lze konflikt řešit bezbolestně. Sebeobrana se podle něho má použít až v krajní nouzi.

„Na seminářích chceme lidem pomáhat i ukazovat tvrdou realitu ulice. Jako člen prevence kriminality městské policie se snažím lidem předkládat i druhou stranu mince naší práce. Nejsme složka, která v očích lidí pouze buzeruje. V první řadě slušným lidem pomáháme," vysvětluje Karban.

Srdeční záležitostí se pro něho stala výuka dětí. Jeho svěřenci sbírají republikové medaile, smysl práce s mládeží je však mnohem hlubší.

„Děti vedeme k týmové práci, což kontrastuje s tím, že ve školách často převažuje individualismus. Vedeme k pomoci druhým, respektu, slušnosti a poctivosti. Snažíme se vychovávat slušné lidí s mravními hodnotami. To je věc, která se z naší společnosti vytrácí," myslí si Petr Karban.

Díky svému zaměstnání měl v minulosti už mnoho možností, kdy sebeobranu, kterou druhé učí, mohl vyzkoušet v praxi. „Jednání s nepřizpůsobivými občany je naším denním chlebem. Krádeže, agresivní lidé pod vlivem návykových látek, přestupky v dopravě a mnoho dalšího. Každý výjezd hlídky je potencionální riziko," říká Petr Karban. Jako strážník si nemůže dovolit někoho zranit. Kvituje proto sebeobranu, při níž útočníkovi sice působí maximální bolest, ale možnost jeho zranění je minimální.

Sebeobrana je jeho posláním. „Manželka tvrdí, že každý má na světě nějaký úkol. Tím mým je asi pomáhat ostatním," usměje se Petr Karban.