Studenti vypracují pro Turnov návrhy na využití nivy Jizery

Turnov - Město chce zvelebit nivu řeky Jizera, jež protéká městem. Prostor by měl být atraktivnější pro místní i turisty. Projekt je teprve na začátku. Město si nejprve nechá vypracovat studii využití nivy od studentů architektury univerzity v Liberci. Oznámil to starosta Tomáš Hocke.

Řeka Jizera v TurnověFoto: Archiv

"Abychom si uvědomili, jaké bohatství se v nivě skrývá a co vše by tam mohlo být," uvedl.

V minulosti byl prostor mezi náhonem elektrárny a hlavním řečištěm řeky využíván kynology či sovětskou posádkou, která zde měla polní cvičiště. Do roku 2000 tam bylo také koupaliště. Na zvelebení nivy město pracuje už několik let. Kolem řeky vede například asfaltová cyklostezka, jsou tam dětská hřiště, brouzdaliště, naučné stezky a byly také upraveny vstupy do řeky, přibylo i nové sportovní hřiště.

"Takových různých věcí je tam více. My bychom to rádi spojili koncepčně," uvedl starosta. Studie bude zahrnovat využití prostoru na dvoukilometrovém úseku mezi rekreační oblastí v Dolánkách a autobusovým nádražím v ulici Na Lukách. "Rádi bychom odtížili Dolánkám, které jsou v turistické sezoně přetížené, a vytvořili další nástupní místo někde v prostoru autobusového nádraží," uvedl Hocke. V údolí nivy by například mohla vzniknout fitness stezka, nová komunikace s in-line okruhem či přírodní koupací biotop.

Starosta nepředpokládá, že město projekt uskuteční ještě v tomto volebním období, tedy do podzimu příštího roku. Podle něj by se práce studentů měly stát podnětem k zahájení diskuze, co by tam obyvatelé města chtěli mít. "Myslíme si, že není dobře rozhodnout to rychle. Třeba u Maškovy zahrady (loni postavený rekreačně sportovní areál) se to ukázalo jako dobré řešení. Je fajn, když některé věci trochu dozrávají ve společnosti," uvedl Hocke. Studenti fakulty architektury vytvoří studie v rámci seminárních ateliérových prací letos o letním a poté i v zimním semestru. Turnov jim na to přispěje částkou 100.000 korun, stejnou sumu pak dá město fakultě na uspořádání mezinárodní letní školy architektury.