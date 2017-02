Šumná kulturní památka s podivnou změnou podmínek

Trutnov - Dům, o kterém se již pár dní vedou diskuse na sociálních sítích, figuroval v Šumném Trutnově. Jeho historii připomněl architekt a herec David Vávra, když točil jeden z dílů populárního seriálu.

Šumná kulturní památka s podivnou změnou podmínekFoto: DENÍK/Jana Mudrová

Objekt v Bulharské č.p. 136 je kulturní památkou. A když v roce 2006 přijeli filmaři, to bylo slávy! Méně už dnes. Více než rok je totiž dům úplně prázdný a nevyužitý.

Dlouhé roky se v myslích Trutnovanů architektonicky památný objekt zapsal jako dům látek, textilu a ložního prádla. Společnost Vesna ho však koncem roku 2015 opustila. Platit 733 380 korun ročně nebylo terno. Společnost se před odchodem sice pokusila požádat radnici o snížení sumy, ale nechtěla jít do výběrové soutěže na pronájem. A tak nyní, po více než roce, kdy tam začal své sny naplňovat místní podnikatel Adam Šubrt a radní mu dali zelenou, jsou Trutnované v pozoru. Oproti firmě, která odevzdávala městu do rozpočtu ročně zmíněnou částku, totiž nový nájemce zaplatí za rok jen 200 tisíc korun. A to je sakra rozdíl. Rozdmýchané vášně jsou o to větší, že jde o syna trutnovského zastupitele vládnoucí ODS Michala Šubrta.

Těžko si myslet, že by trutnovští radní byli diletanti a nechali se takříkajíc nachytat na švestkách. Fakta, která předkládá veřejnosti město, jsou srozumitelná a jasná. Když dala společnost Vesna výpověď z nájemní smlouvy ke 31. 12. roku 2015, město záměr znovu pronajmout prostory zveřejnilo a k dispozici byly až do listopadu 2016.

„Žádný uchazeč nabídku nepodal, až 7. listopadu, rok od zveřejnění, reagoval Adam Šubrt a oslovil město s nabídkou," informovala mluvčí radnice Michaela Dědková. Zároveň uvedla, že záměr pronajmout prostory přímo Adamu Šubrtovi, zveřejňovala radnice na úřední desce dvojnásobně delší dobu, než jaká je zákonem povinná. „Město záměr zveřejnilo i na bezplatných realitních serverech a v prosincovém čísle Radničních listů, ovšem opět bez reakce," dodala Michaela Dědková.

Uživatelé sociálních sítí předjímali, že v radě města za svého syna loboval jeho otec Michal Šubrt. Vyšlo však najevo, že ten se právě s ohledem na možný střet zájmů zdržel hlasování.

„Co tam bude? To lidé uvidí, až otevřu a přijdou se podívat," sdělil zatím poněkud tajemně nový nájemce, který do objektu míní investovat. A jak se k úpravám staví vlastník domu, tedy město Trutnov?

LÉPE MÁLO, NEŽLI NIC

„Zástupci odboru výstavby zatím včera provedli místní šetření, posoudili stav provedených prací a prověřili stav objektu," zaznělo z městského úřadu.

To, že z pronájmu poputuje do městské kasy o poznání méně než dřív, je jisté. „Z ekonomického hlediska je pro město mnohem výhodnější prostory pronajmout i za cenu nižší oproti ceně běžné, než je nechat opuštěné, chátrající, protože ztrácejí na hodnotě," uvedla mluvčí Dědková.

Co dodat? Společnost Vesna by tam za ty peníze možná před rokem pozlatila i schody.