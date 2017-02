Svatý Petr koukal. Červenou sjezdovku ovládli milovníci adrenalinu

Špindlerův Mlýn - Nadmořská výška 1150 metrů, převýšení 450 metrů, délka 1950 metrů. Takové údaje se honily hlavou během sobotního odpoledne všem, kteří v sobě sebrali odvahu a zaregistrovali se do adrenalinového závodu na Červené FIS sjezdovce ve Svatém Petru.

Nakonec jich bylo 156. Vyjet lanovkou na Pláně, po startu si v těžkých přaskáčích „zasprintovat" s hůlkami k lyžím či snowboardům, najít ty své, nazout a pustit se šusem po sjezdovce, to chce už hodně odvahy. „Som tu prvýkrát a dúfam, že to zvládneme. Velmi sa na preteky teším," svěřila se před jízdou například Kristýna z Košic.

„Úplně rovně šusem to nejde sjet, čekají nás tam prý nějaké slalomové brány, ale nikdo z nás tenhle závod ještě nevyzkoušel. Tak uvidíme," chystali se studenti z různých koutů republiky, kteří působí v Krkonoších jako instruktoři lyžařské školy Maja Sport.

To Darek Móro z Košťálova už věděl téměř přesně, do čeho jde. „Před třemi lety jsem si to vyzkoušel na Medvědíně. Už start byl dost hektický. Padesát metrů běžíte, lidi mávají hůlkami, dostanete pár ran. A potom hledáte svoje lyže. Musíte si zapamatovat aspoň orientačně, kam jste si je dala. Tenkrát nás jelo kolem dvou stovek, takže to bylo dost zajímavý. Když se nikdo nevybourá před váma, je to dobrý. Minule jsem jel do třicátýho místa. Nemám strach, spíš respekt před tím, co nás čeká," svěřil se závodník ze Semilska, který si tentokrát přivezl do Špindlu i kamaráda a oba věřili, že jízdu dají. „Musíme to zvládnout bez úhony, čeká nás večer ples," smáli se. Vzrušení z očekávaného adrenalinového dobrodružství bylo ve Svatém Petru cítit na každém kroku. A čas k šestnácté hodině, kdy jezdce vyvezla na Pláně poslední série šestimístných lanovek, plynul v sedmistupňovém mrazu pomalu. I pro diváky. Ti si však také přišli na své. Krátce po šestnácté hodině se Červená sjezdovka změnila v obrovské mraveniště a rychlost jezdců, kteří doslova prolétali cílem, budila respekt. „Nejhorší byla první brána do slalomu. Tam se to pěkně štosovalo. Ale jinak paráda," nadšeně vykřikovali ti, kteří prosvištěli cílem mezi prvními. Ale oddychl si každý. „Velký, báječný adrenalin," shodli se v cíli.