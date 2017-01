Také starosta otočil. Kulturní centrum v Úpici vyroste

Úpice - Domy na úpickém náměstí. Téma, kterým město žilo prakticky celý rok 2016. Zastupitelé se dlouhé měsíce přeli o to, zda má být investiční akce v předpokládané hodnotě více než 30 milionů korun realizovaná, či ne.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jaroslav Pich

Nebývalému zájmu se stavba stále těší i u veřejnosti. Ačkoliv měsíce připravované materiály v listopadu byly na hranici smetení ze stolu, prosincové veřejné hlasování dalo projektu zelenou.

Město nyní vysoutěží dodavatele stavby a staveniště v sousedství městského muzea znovu ožije. Úpické náměstí se začne postupně uzavírat, díra po zbouraném domu zmizí. V útrobách nového dvojdomu vzniknou zbrusu nové prostory.

ÚNAVNÉ DISKUSE

Neustávající debaty o podstatě domů na náměstí už viditelně unavovaly úpickou veřejnost, ale i jednotlivé zastupitele. Argumenty se opakovaly. Na listopadovém zasedání se investice přece jen zadrhla. Měsíce diskusí mohl jeden nesouhlasný hlas navíc zahodit.

Co má projekt přinést?



Zdevastované domy na úpickém náměstí radnice v předchozích letech postupně odkoupila i kvůli obavám z jejich prodeje spekulantům. Zázemí tu má najít především městské muzeum. Vznikne tu restaurátorská dílna, archiv, ale i dosud zcela chybějící kanceláře. Své prostory v novém objektu nalezenou ale i divadelní ochotníci, informační středisko nebo úpická kabelová televize. Po změně projektu by součástí měl být také relaxační kout.

Starosta Úpice Jaroslav Hůlek tvrdošíjně hlasoval proti vybudování projektu, místostarosta Karel Šklíba vytrvale při odmítavém stanovisku urážel všechny okolo. A další z místostarostů Radim Fryčka se všechny marně snažil přesvědčit o tom, že do projektu město investovalo už tolik času, energie i prostředků, že by nebylo vhodné od něho ustupovat. Opozice se naopak marně snažila projekt definitivně zamést. Upozorňování na jiné občanské priority a na dokončení strategického plánu ji nestačilo.

Všichni se shodli snad jen na jediném úpické náměstí potřebuje oživit. „Musíme sem přilákat lidi, aby to tu začalo žít," znělo z obou stran. Kamenem úrazu byl ale nesoulad s formou jak a za čím na úpické náměstí občany přivést.

STAROSTA OTOČIL

Po drobných úpravách v projektu nakonec zastupitelé projektu v prosinci přikývli a schválili vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. Tím diskuse prakticky uzavřeli. Opozice neuspěla, stavět se bude.

„Já jsem původně hlasoval proti projektu, protože se mi absolutně nelíbila rychlost, s jakou jednotlivé kroky přicházely. Byl jsem proti systému, s jakým se domy nakupovaly a jak rychle se postupovalo. Už od doby, kdy se kupoval druhý barák, který nyní už nestojí, jsem byl proti. Nový občanský zákoník městu dával možnosti, jak majitele sousední nemovitosti donutit, aby provedl technické úpravy. Pro původní navržené účely by navíc původně zakoupený dům, který nyní stále stojí, myslím si, stačil. Byl na to zbytečný spěch," vysvětlil své původně zamítavé stanovisko starosta Úpice Jaroslav Hůlek. „Teď už se ale celý projekt dostal do stádia, kdy jeden z objektů nestojí a druhý je i vlivem počasí poškozovaný. A jako starosta a odpovědný zastupitel nemohu chátrání dalšího městského majetku připustit. Proces výstavby je už asi třeba dodělat. I proto, že celé místo náměstí hyzdí," objasnil Hůlek, proč stavbu kulturního centra nakonec podpořil.

Výstavba a částečná úprava jednoho ze stávajících domů má začít v dubnu. Skončit by podle plánů měla zhruba o rok později. Úpice bude s největší pravděpodobností investici financovat z bankovního úvěru.

Co Úpici také čeká?

Výstavba kulturního centra na náměstí není jediným projektem Úpice pro letošní rok. Některé stavby se dokončují, jiné si vedení města nechává ocenit. Oč jde?

· Před dokončením je úprava budovy ZUŠ a sportoviště u ZŠ Lány

· Realizovat se letos bude parkoviště za poštou

· Vystaven má být chodník ke stadionu Sparta

· Výstavba nových tenisových kurtů na Spartě

· Rekonstrukce komunikace v ulici Prokopa Velikého

· Spolu s krajem město chystá opravu páteřní ulice Pod Městem

· Město podá žádost o dotaci na zateplení divadla

· Úpice má dotační příslib na dokončení Dřevěnky