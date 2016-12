Také západní část Krkonoš od neděle křižují skibusy

Semilsko - Do Rokytnice a na Mísečky jezdí lidé dokonce zdarma.

Ilustrační fotoFoto: Archiv

Milovníci zimních sportů mohou již plně využívat skibusy, které pro ně v západní části Krkonoš a Jizerských horách odstartovala společnost BusLine. Linky každoročně využívají nejen sjezdaři, běžkaři a snowboardisté, ale i nadšenci dalších zimních sportů. Autobusy cestující pohodlně dopraví do Rokytnice nad Jizerou, Harrachova a Jizerek. Rokytnický skibus mohou zájemci opět využívat zcela zdarma. V hlavní sezóně, která potrvá do 2. března, jezdí ještě navíc druhý vůz. Vybrané spoje jsou prodlouženy i do Jablonce nad Jizerou, a to třikrát denně. Kmenově provozovatelé tradičně nasadili do provozu nízkopodlažní vozy Irisbus Crossway LE a opět po dvou letech je rokytnická flotila skibusů doplněna i o třídvéřový, plně nízkopodlažní Citybus.

Skibus Harrachov je v provozu na objednávku sdružení místních hoteliérů a skiareálu. Začal jezdit po Štědrém dnu a v provozu bude do 19. března. Pro držitele Harrachov Card je tato doprava zajišťována zdarma, ostatní cestující zaplatí 20, respektive 10 korun. Tradiční Karosu B 951 letos střídá i nízkopodlažní ekologický TEDOM, jezdící na CNG.

Stranou nezůstaly ani oblíbené Mísečky. Skiareál Špindlerův Mlýn si pro dopravu lyžařů totiž objednal i skibus, který na ně míří z Jilemnice. Začal jezdit v sobotu a v provozu bude do 19. března. Spoje na Mísečky vozí cestující bezplatně. Kromě nich však mohou lyžaři do oblíbené lokality využít i běžné spoje pravidelné linky 947 v tarifu IDOL. I pro skibus na Mísečky platí změna vozového parku. Tradiční Karosy C 934 nahradil citelně mladší autobus SOR C 10,5.