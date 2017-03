Tenhle barák na odstřel. Hostinné zbourá budovu bývalé sodovkárny

Hostinné - V budově, která se nachází na autobusovém nádraží v Hostinném v památkové zóně, se propadla střecha. Město okamžitě rozhodlo o demolici.

V objektu bývalé sodovkárny v Hostinném se propadla střecha, dům půjde k demolici.Foto: DENÍK/Jan Braun

Nevyužívaný objekt bývalé sodovkárny, kde až do osmdesátých let vyráběly československé závody legendární žluté a černé limonády ve skle, půjde k zemi.

Pod náporem sněhu se zřítila střecha a to byl jasný signál, jak situaci řešit. Chátrající dům se radnici dlouho nedařilo smysluplně využít, investor ani zájemci o pronájem se nedostavili.

„Město se ho dlouho pokoušelo prodat. Posledních dvacet let nebyl využívaný. V poslední době byla využívaná jen malá část, dvacetina celkové plochy pro skladové účely," řekla starostka Hostinného Dagmar Sahánkové a upřesnila současný postup: „Rozhodli jsme o demolici, přihlásilo se na ni třináct zájemců. Neprodleně by se mělo začít bourat 1,5 metru v koruně budovy, kde došlo k propadu. Nařídil to statik, protože se jedná o úzkou zeď, která hrozí zřícením." Jakmile bude vydán demoliční výměr, dojde ke zbourání celého objektu.

„Počítáme s tím, že demoliční práce budou ukončeny do června. Pokud to bude dříve, budeme rádi," uvedla starostka a přiznala, že k demolici by došlo i bez zřícení střechy. „Ta jen všechny kroky urychlila. Věděli jsme, že objekt je k demolici. Už v listopadu bylo objednáno zpracování demoličního výměru," vysvětlila.

Dům, který zasahuje do provozu autobusového nádraží byl hned ohraničen. „V době, kdy se zřítila střecha, naštěstí nikdo u objektu nebyl, a nikomu se nic nestalo," oddechla si starostka. Vstupu do rizikového místa zabraňuje plechové oplocení v těsné blízkosti autobusových zastávek. „Zabezpečení jsme provedli podle instrukcí statika, aby nebyla ohrožena veřejnost a nikdo se nedostal do bezprostřední blízkosti budovy," sdělila Dagmar Sahánková.

Bývalá sodovkárna bude následovat svým osudem sousedící měšťanský pivovar, jehož potkala demolice v roce 1999. Obě budovy jsou historicky úzce spjaté. Akciový měšťanský pivovar byl založen v Hostinném v roce 1872 a v roce 1938 začala v jeho budově výroba limonád a sodové vody pod značkou Mirelli. Po válce převzaly objekt jako konfiskát Československé pivovary. Pivovar vydržel jen do roku 1948, pak se proměnil mimo jiné ve sklad lomnických čokoládoven. Výroba limonád vydržela v Hostinném až do 80. let.