Tenisté v Úpici se těší. Město jim chce postavit nový areál

Úpice - „Některé týmy se smějí, že jsme tu zaspali čas. Šatny, sprchy i sociální zařízení nám opravdu nedělají vizitku. Pokud se podaří areál postavit, dá nám velké tenisové možnosti," říká předseda úpického oddílu Michal Štrof. Cena za jeho výstavbu nových kurtů se podle úřadu pohybuje ve výši 10 – 12 milionů korun.

TENISOVÝ AREÁL před úpickým gymnáziem má klub v pronájmu. „Pokud by město postavilo vlastní kurty, dalo by to klubu velké možnosti,“ říká předseda oddílu Michal Štrof.Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

Sportovní areál Sparta v Úpici by se mohl už brzy rozrůst. Podle záměru radnice má na místě nevyužívaného škvárového hřiště pro fotbal vyrůst zbrusu nový tenisový areál. Město intenzivně pracuje na dokončení projektu. Pokud záměr zastupitelé odsouhlasí, tenisté by se mohli přesunout ze zastaralého areálu do moderního stánku už během příštího roku. Najít tu mají pět kurtů namísto současných tří, a také moderní zázemí. „Tenisté hrají už dlouhá léta na pronajatém pozemku, což jim znemožňuje investice do zázemí nebo čerpání dotací. Evidujeme v Úpici velký zájem o tento sport, chceme oddílu proto vystavit důstojný stánek. A tím i vytvořit takové podmínky, aby se tu mohly pořádat zajímavé turnaje a aby i veřejnost dostala větší možnosti," řekl místostarosta Úpice Karel Šklíba. NEVYHOVUJÍCÍ ZÁZEMÍ Město v současné době připravuje projektovou dokumentaci. Pětice kurtů ve sportovním areálu „na Spartě" má dostat antukový povrch. Centrální kurt se dočká osvětlení, přiléhat k němu má i menší tribuna. V zázemí najde šatny veřejnost, druhá polovina budovy poslouží výlučně pro potřeby tenisového oddílu. K dispozici tu bude také tréninková zeď. „O kurty bojujeme už dlouho. Zájem o tenis ve městě je velký, naše zázemí je ale opravdu ve špatném stavu. Některé týmy se smějí, že jsme tu zaspali čas. Šatny, sprchy i sociální zařízení nám opravdu nedělají vizitku. Disponujeme jen společnými prostory pro muže a ženy, je to rarita. Pokud se podaří areál postavit, dá nám to i velké tenisové možnosti k rozvoji pro rekreační i výkonnostní sportování," říká předseda úpického tenisového oddílu Michal Štrof. Nevyřešenou otázkou jsou pro radnici zatím náklady. Podle prvotních odhadů se totiž cena za stavbu má vyšplhat k hranici 10 až 12 milionů korun. Město proto hledá způsob financování. PRESTIŽNÍ TURNAJE V areálu Sparta je v současnosti umístěno fotbalové hřiště s atletickou dráhou. Jeho součástí je i park pro bikery a skateboardisty, ubytovna a škvárové hřiště. Právě na něm mají vzniknout nové kurty. V úpickém tenisovém klubu v současnosti působí zhruba padesátka aktivních členů, polovinu z toho tvoří mládež. Tu si v Úpici vychovávají už od šesti let. Další hráči dochází k rekreačnímu sportování. „Když přibudou kurty, také veřejnost dostane víc prostoru na hru. Nebude se muset tolik ohlížet na naše zápasy a tréninky," říká Michal Štrof z tenisového klubu. Ten potvrzuje, že zájem o hru je mezi úpickou veřejností velký. „Denně tu jsou tréninky, v hlavní sezoně máme pořád plno. Pokud nové kurty vzniknou, budeme moci pořádat i prestižnější turnaje přes tenisový svaz," představuje si předseda oddílu.

Autor: Jaroslav Pich