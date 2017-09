Termoprádlo se Hrubešové hodilo, krájela maso, brambory a rajčata

Pec pod Sněžkou - Kde se vám stane, že vám servírují jídlo Markéta Hrubešová, Pavel Nový, Robert Jašków, Tomáš Pavelka nebo Hynek Čermák? Kdo si nenechal ujít sobotní 11. ročník oblíbené soutěže Krakonošův guláš, dočkal se této výjimečné příležitosti v Peci pod Sněžkou. Pokud tedy vystál dlouhé fronty, jež vytvořily davy návštěvníků.

Paprika i řapíkatý celer

Známí herci se stali součástí týmů, které od brzkých ranních hodin vařily guláše v kotlích na parkovišti u kapličky, aby finální produkt, každý s trochu jinými ingrediencemi a chutí, předaly k degustaci veřejnosti. „Stojím na našem stanovišti od sedmi hodin, nakrájela jsem brambory, šest kilo rajčat, očistila osmnáct kilo masa. Byla to šichta, takže mi už aspoň není zima,“ líčila Markéta Hrubešová, která se na cestu do Krkonoš vybavila pořádným oblečením. „Sáhla jsem do lyžařských věcí, termoprádlo se hodilo,“ prozradila.



Její Magyar Gulyás team vařil v kotli maďarský guláš, dochucený paprikou a řapíkatým celerem. „Je trochu jiný než klasický, snad proto by mohl zabodovat,“ poznamenala Markéta Hrubešová. Zabodoval u poroty, která přisoudila jejímu týmu druhé místo za vítěznou Residencí Kovárna. Ta vyhrála jak u poroty, tak u diváků.



Půvabná herečka, moderátorka, modelka a také autorka pivní kuchařky, kterou přivezla i do Pece, na sebe práskla, že guláš si na svém jídelníčku neodpírá. „V guláši mám hlavně ráda měkké maso. Knedlíček, pivečko k tomu. Jo, to je moc dobrý. A buřtguláš, který dělá moje maminka, je nezapomenutelný,“ vyzdvihla rodinnou kuchyni. Do Pece pod Sněžkou ji zlákal kamarád. „Zavolal mi, tak jsem se ráda zúčastnila. Jsem nadšená, panuje bezvadná atmosféra, dorazilo hodně lidí,“ užívala si sobotní den v horském prostředí u kotlů s guláši.



Česnek i povidla

Ani Pavel Nový na place nezahálel. V tradičních barvách Boudy Máma rozdával podpisy, ochotně se fotil s lidmi, ale také štípal dřevo a mohutnou vařečkou míchal gulášem, aby se nepřipálil. „Je to normální, bezvadný kluk,“ chválil ho Radek Ort, ředitel Boudy Máma. „Jsem tady přeci od toho,“ opáčil Pavel Nový a v mžiku s úsměvem dodal: „Jak říká Radek, jsem taková námezdní síla.“ Oblíbený herec se zapojil do soutěže Krakonošův guláš již posedmé. „Kdyby se mi tady nelíbilo, tak bych sem nejezdil,“ měl rychlou odpověď.



Během soboty průběžně testoval i konkurenci. „Zjistil jsem, že letos je velmi tvrdá. Ochutnal jsem všechny guláše. Až na dva má podle mě šanci vyhrát každý. Kolem nás jsou samí špičkoví kuchaři,“ hodnotil uznale. Přesto nejvýš viděl svůj tým. „Jsme dobrý! Jde taková fáma, že nejlepší je Bouda Máma,“ použil rýmovačku.



Šéf Mámy měl očekávání po loňském primátu u diváků i poroty mírnější. „Letos jsme přišli s úplně novou metodou. Dali jsme do guláše cibuli, papriku, kmín, česnek, protlak, švestková povidla a pořádně jsme to zarestovali. V tomhle obrovském kotli to ale není žádná velká kuchařina. Viděl bych to do třetího fleku,“ odhadoval Radek Ort. To se vyplnilo, Bouda Máma získala třetí místo v hodnocení diváků, za Residencí Kovárna a hotelem Horizont. „Na to, že je hnusný počasí, dorazilo hodně lidí. Na guláše v Peci si prostě už zvykli,“ řekl.



Pořadí Krakonošova guláše

Hodnocení diváků (Cena Jardy Dostálka): 1. Residence Kovárna, 2. Hotel Horizont, 3. Bouda Máma.

Hodnocení poroty (Pohár města Pec pod Sněžkou): 1. Residence Kovárna, 2. Magyar Gulyás team, 3. Ballantines team.