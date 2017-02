Trable starostů: prodejny mizí

Trutnovsko - Tradiční místa setkávání lidí na malých vesnicích mizí. Zanikají pobočky pošty, velké problémy jsou s udržením prodejen. Některé skončily, jiné „zachraňují" vietnamští obchodníci.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Prodejny mizí z malých obcí. Ničí je hlavně nezájem lidí spojený s cenovou konkurencí nadnárodních řetězců. K častým důvodům zániku patří ale i zvyšující se náklady na energie nebo v posledních měsících tak hojně diskutovaná elektronická evidence tržeb.

NEPOMOHLI ANI VIETNAMCI

Potvrzuje to třeba starosta Havlovic Pavel Dvořáček. Před lety v jeho obci skončil v prodejně soukromník a budova dlouho hledala kupce. Obchodní řetězec brzy zmizel, příznivou finanční situaci se nedaří držet ani vietnamským obchodníkům.

„Lidé z devadesáti procent raději dojíždějí za slevami. Vysvětlit jim, že pokud z obecní prodejny zmizí Vietnamci, tak skončí úplně, snad ani nejde. I důchodci totiž sedí nad letáky a hledají výhodné slevy. Vietnamci jsou jediní, kdo se na vesnicích může udržet. Čeští lidé už do toho kvůli výdělku nikdy nepůjdou. Supermarkety stáhly zboží pod jednu střechu, tomu se prostě nedá na vesnici konkurovat," podává svůj názor zkušený starosta Dvořáček.

Také jeho slova dokládají, proč obchodníci z vesnic mizí. Podobné starosti totiž řeší i jinde.

PRODEJNU POHŘBIL NEZÁJEM LIDÍ

Prodejna zanikla také v Suchovršicích. „Fungovala v soukromém objektu, bohužel však byla podle provozovatelů velmi ztrátová. Obec se vzniklou situací nemůže příliš mnoho dělat," mrzí suchovršickou starostku Janu Hozovou. Zastupitelé přitom lidem jako kompenzaci za ztrátu prodejny nabídli svozy do sousedních měst. Setkali se však prakticky s nulovou odezvou.

„Zájem o tuto pomoc projevila jediná žena. Potom to opravdu nemá cenu řešit," řekla starostka.

Tamní obchod byl údajně prodělečný v řádech tisíců korun měsíčně. Překážkou byl podle starostky také nákup pokladny na EET nebo malý zájem místních lidí.

Trable: Prodejny mizí

„Vzali bychom to jako obec, ale bylo by to absolutně nevýhodné. Do toho nemůžeme jít," přiznává starostka Hozová.

Problémy se skomírajícím obchodem pociťovali nedávno i v Libňatově. Za poslední roky se tu vystřídalo několik obchodníků vietnamské národnosti. Obec jim snížila nájemné na minimum a snaží se občany nabádat k tomu, aby této možnosti využívali.

NÁJEM ZA KORUNU

Podobnou cestou se chtějí vydat i v Borovničce na Královédvorsku. Místní nájemce dal z ekonomických důvodů ke konci února výpověď. Náhrada zatím není.

„Nabízíme nájem za jednu korunu, levnou vodu, stodolu na uskladnění paliva. Se zastupiteli jsme se bavili, že bychom koupili i kasu na EET nebo nějaké vybavení. Snažíme se nastavit podmínky, abychom někoho přilákali," říká starosta Borovničky Roman Janata.

Součástí budovy je kromě obchodu i bufet. Ten je také k mání. I přes luxusní podmínky ale obec nájemce zatím hledá marně.

„Obchod a hospoda patří k takovému koloritu na vesnici. Lidé se tu schází na karty, na šipky, pokecat. Z mého pohledu by nebylo vůbec dobře, kdybychom obchod zavřeli. Lidé by ztratili možnost nakoupit si aspoň to nejnutnější přímo v obci," myslí si Roman Janata z Borovničky.

ŘEŠENÍ NENÍ

Zkušenosti z ostatních obcí však ukazují, že po prvotním šoku se obyvatelé se ztrátou obchodu vyrovnají. Ostatně nic jiného jim nezbývá.

„Myslím, že obchod do vesnice patří. Lidé by to mohli mít v lecčems snazší. Ale všichni už mají dnes auta a raději dojíždí jinam za nižšími cenami. I důchodci," říká starostka Suchovršice Lenka Hozová. „Jako občana mě konec obchodu mrzí. Upřímně ale vidím, že se bez něj dá přežít. Lidé dávají přednost supermarketům," dodává.

„Kde je vesnice od většího města dál, tam se ještě obchody jakž takž drží. My to máme do Úpice kousek, i proto lidé asi jezdí jednoduše tam. Na budovu prodejny máme jako obec sice předkupní právo, upřímně ale nevím, co bychom s ní dělali. Nájemce, který by ji vedl, není. Rádi bychom obchod udrželi, ale když chybí zájem lidí, nemá cenu to řešit," souhlasí Pavel Dvořáček z Havlovic. „Pokud lidé obchod nevyužívají, jsou v podstatě sami proti sobě," dodává.