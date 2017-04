Tragická smrt světové potápěčské hvězdy otřásla Jilemnicí

Jilemnice - Tohle je děsný šok! Jilemnicí otřáslo tragické úmrtí osmadvacetiletého Martina Valenty, který byl světovou hvězdou volného potápění, freedivingu. Zemřel v neděli při tréninku v jilemnickém bazénu. Pohřeb má v pátek v 11 hodin v Horní Branné.

Martin Valenta, přezdívaný PlyšákFoto: Archiv

Mistr České republiky, Polska a bronzový medailista z mistrovství světa Martin Valenta si šel v neděli zatrénovat jako obvykle do jilemnického bazénu. Živý už se domů nevrátil. Byl nalezen mrtvý v bazénu. Navzdory okamžité resuscitaci se jeho život nepodařilo zachránit. „Tragickou událost vyšetřuje policie, nemůžeme se proto k případu jakkoliv vyjadřovat. Nezlobte se, ale žádné podrobnosti skutečně nemůžeme sdělovat," reagoval na dotaz Deníku Jaroslav Hornig, ředitel jilemnického bazénu, kde se nešťastná událost odehrála. Jednalo se přitom o skutečně špičkového potápěče, který v loňském roce překonal šest národních rekordů.

„Byl to můj kamarád, je to šílené," smutným hlasem povídala Jana Škrobová, zástupkyně pražského freedivingového klubu Apneaman, jehož byl Martin Valenta členem. „Policejní vyšetřování nebylo ukončeno, nikdo přesně neví, co se v Jilemnici stalo," řekla. „Pokud někdo bude cokoliv komentovat, všechno budou jenom dezinformace a uvádění v omyl. Čekáme na oficiální vyjádření," zdůraznila.

Tragická smrt osmadvacetiletého potápěče z Jilemnice šokovala freediverskou komunitu. „V celosvětovém měřítku patřil mezi velmi výrazné osobnosti. Jeho zásluhy a úspěchy byly velké. Je to velká ztráta pro rodinu i pro celou freediverskou obec," poznamenala.

Martin Valenta v trutnovském bazénu

Martin Valenta byl skutečnou hvězdou, vedle osobních úspěchů pomohl reprezentačnímu týmu k titulu mistrů světa v loňském roce. Trénoval sice doma v Jilemnici, ale patřil pod pražský klub Apneaman. „Členové nejsou pouze z Prahy, proto trénují ve svých lokalitách," vysvětlila Jana Škrobová. „Freediving patří mezi bezpečnější sporty. Dokládá to i počet nehodovosti a úrazů, kterých je výrazně méně v jiných disciplínách. I podle toho patříme skutečně mezi bezpečnější sporty,"zopakovala. „Bohužel má nálepku adrenalinového, extrémního sportu. Tak jako v každém sportu ovšem i tady platí, že čím více ho děláte na lepší úrovni, tím se riziko stupňuje," připomenula. Potápěči se musí řídit přísnými pravidly, jejich porušením se sami vystavují velkému riziku. „Pravidla jsou velmi jednoduchá. Souhrn několika faktorů může způsobit velký problém," konstatovala představitelka freediverského klubu Apneaman. „Nikdo není nesmrtelný. Všichni jsme normální lidé, kteří podléhají zákonům přírody a života vůbec," dodala závěrem Jana Škrobová.

Martin Valenta patřil k největším talentům světového freedivingu. Během minulého roku vytvořil šest národních rekordů, triumfoval na mistrovství České republiky a rovněž na mistrovství Polska. Na individuálním bazénovém mistrovství světa ve Finsku získal v obrovské konkurenci bronz za statiku a páté místo za dynamiku. V posledních letech byl také oporou reprezentace při mistrovství světa týmů a výrazným způsobem se zasloužil o bronz v roce 2012, stříbro v roce 2014 a největší úspěch, titul mistrů světa 2016. „Plyšák, jak se mu přezdívalo, freediving miloval, moc jej bavilo trénovat, závodit, posouvat své limity. Měli jsme ho rádi pro jeho úžasnou povahu," vyjádřili se zástupci České organizace freediverů AIDA.