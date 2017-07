Trendy koloběžky. Nelapejte mouchy, neberte mobily

Janské Lázně /FOTO, VIDEO/ - Adrenalinový sjezd horských cest na terénních koloběžkách se stal populárním trendem.

Takřka žádné horské středisko se už dnes neobejde bez půjčovny koloběžek. Možnost užít si výhledy, které nabízejí nejvyšší české hory, zábavnou projížďku, ale často také divoký sjezd, láká do půjčoven řadu zájemců.

„Koloběžky si půjčují jak rodiny s dětmi, skupinky turistů, tak třeba pánové, kteří mezi sebou soutěží, jak rychle dokáží sjet z Černé hory," přibližuje stav Jakub Janda ze SkiResortu Černá hora – Pec. Především poslední případ nutí k varovnému signálu. Na cestách se totiž pohybují i další turisté, rodiny s dětmi a kočárky, můžou se na nich objevit i vozy s oprávněným vjezdem. Je potřeba ukočírovat koloběžky řítící se vysokou rychlostí a vlastní schopnosti. Jejich přecenění bylo příčinou řady zranění. „Úrazy vyplývají zpravidla z toho, že lidé nedbají pokynů a nepřizpůsobí jízdu. Zkouší, co koloběžka dovede, a můžou z toho být nepříjemné pády," upozorňuje Jakub Janda. Jako největší hazard zmiňuje pouštění řídítek. „Zazvoní telefon a automaticky pro něj sáhnou do kapsy. Úraz je okamžitě na světě. Není to jako na kole, kde spousta cyklistů umí řídit jednou rukou." Není vhodné ani odhánět mouchy nebo za jízdy řešit, že vám něco spadlo do oka.

Nikdy se nepouštět řídítek je hlavní zásada pro adrenalinový sjezd na terénní koloběžce. „Lidí jezdí hodně, kopec z Černé hory je velký, dlouhý, lákavý. „Je vhodné přizpůsobit rychlost jízdy stavu vozovky. Po dešti silnice hodně klouže. Když je sucho, může se objevit v zatáčkách nános písku. Zrádný může být také přechod ze světla do stínu," připomíná Jakub Janda, ředitel SkiResortLive.

Zájemci mají k dispozici dvě speciální značené trasy. Devítikilometrový sjezd po Černohorské silnici z Černé hory do Janských Lázní a 11 km dlouhou trať z Černé hory přes Pardubické boudy a Modré kameny do Janských Lázní.

Na asfaltovou cestu nastříkali pracovníci SkiResortu Černá hora – Pec v těchto dnech třicet navigačních symbolů svítivou žlutou barvou. „Stávalo se, že lidé dosavadní navigační šipky často přehlédli, nevšimli si jich a bloudili. Proto jsme zvolili výrazné žluté značení na zemi, doplněné o výstražné značky v místech, kde jsou zatáčky a prudký sklon, aby si dávali pozor," vysvětluje novinku, která se objevuje na černohorské silnici.

Koloběžky si můžete půjčit v dolní stanici lanovky v Janských Lázních, v nově vybudované horní stanici na Černé hoře. Další půjčovnu zprovozní SkiResort u Stezky v korunách stromů na Hoffmanových boudách, která se chystá na nedělní slavnostní otevření. Za jednu jízdu i s přepravou lanovkou zaplatíte 300 korun, za tři jízdy 600 Kč.

Ve Skiareálu Špindlerův Mlýn si můžete zajezdit ve Svatém Petru, jeden sjezd bez cesty lanovkou stojí 250 Kč, pět jízd 1000 Kč.