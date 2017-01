Tři králové přijdou ve čtvrtek. Startuje tradiční sbírka

Trutnov - Oblastní charita Trutnov se již posedmnácté zapojí do Tříkrálové sbírky, která začíná zítra a její protagonisty budou obyvatelé Trutnova a také Vrchlabí potkávat do 12. ledna.

Tříkrálová sbírka. Foto: DENÍK/Attila Racek

„Po úvodním symbolickém obřadu žehnání koledníků, který se koná ve čtvrtek v 16 hodin v Kostele Narození Panny Marie v Trutnově, vyjdou koledníci do ulic, škol, institucí a domovů. Za malý příspěvek do zapečetěné pokladničky odmění dárce pozorností a požehnáním domů nápisem K+M+B 2017," upozorňuje koordinátorka sbírky Martina Vágner Dostálová. Smyslem sbírky podle ní není pouze vybírání peněz na potřebné, ale také to, co nám společně začíná velice chybět, tedy osobní kontakt.

„Výtěžek sbírky je určený na nákup vícemístného automobilu s plošinou, který bude sloužit k přepravě dětí s hendikepem do speciálních základních škol. Další peníze půjdou na podporu dobrovolnických aktivit a realizaci dvou dobrovolnických programů," vysvětluje Dostálová a přibližuje, že program Michaela pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a seniorům a program Štěpán pomáhá dětem, mládeži a rodinám v jejich volném čase. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách. Tradicí se stalo, že sbírku podporuje smíšený pěvecký sbor Chorea Corcontica. Koncert pro Tříkrálovou sbírku se uskuteční v neděli 8. ledna ve 14 hodin v Kostele Narození Panny Marie v Trutnově.