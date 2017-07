Třískal holky hadicí i gumovou podložkou. Nesnesou míň než chlapi, říká

Trutnov - Měl to být pořádný odvaz na začátku pětidenní festivalové show, místo toho hned na začátku uzemnil natěšené publikum vážný úraz mladíka pravděpodobně německé národnosti. Hned při první jízdě vypadl z prudce rozjeté popelnice a tvrdě narazil do asfaltové cesty přímo na hlavu. Hned ho odvezla záchranka a údajně má rozštíplou lebku v oblasti za uchem.

Ten, který mrská bičem. “Jsou dobrý, jak to zvládli,” ocenil Arnošt Rybín dobrovolníky, kteří si nechali napráskat.Foto: DENÍK/Jan Braun

I pro Arnošta Rybína, který při soutěžích, tzv. freak festivalu, s patřičným zanícením rozdával ostré rány bičem nebo gumovou hadicí, to nebyl příjemný moment. „Sám jsem z toho byl vykoukanej,“ přiznal holohlavý, potetovaný chlapík. „Bylo to nepříjemné. Něco takového se stalo poprvé za dobu, co soutěže děláme. Taková špatná náhoda,“ řekl. „Je to riziko, které na sebe bere člověk sám, když do soutěží jde,“ dodal ještě k situaci.

Na případ nikdo nezapomněl, ale soutěže se zakrátko rozjely dál a dostávaly publikum do varu. Diváky nejvíce nažhavilo bičování, při kterém Arnošt Rybín řezal dobrovolníky, včetně žen, rákoskou, gumovou hadicí, koženým bičem, aby si na úplné finále nechal rány gumovou podložkou, která bývá v hospodách u pípy.

„Rákosku tady máme tu, která se používá na výprask při sado-maso praktikách. Bič je kožený, jeden a půl metrů dlouhý. Dalším nástrojem je gumová hadice, ta štípe taky. Podložka je moje specialita. Je typická hospodská, gumová. Nevytáhli jsme ji z putyky, tahle je pouze naše pro tyhle účely,“ popsal „mučící“ nástroje, které před použitím vždy namočil v kbelíku se slanou vodou. Otrlý grinder ocenil, co všechno dobrovolníci vydrželi. „Jsou dobrý, jak to zvládli. Já jsem vydržel 22 ran gumovou podložkou, než jsem omdlel.“

Skutečnost, že se opakovaně nechaly třískat i ženy, ho vůbec nepřekvapila. „Rozdíl mezi klukem a holkou neexistuje. Holka nesnese míň než chlap. Struktura kůže je u všech stejná,“ měl jednoznačné vysvětlení a spokojeně sledoval, jak se návštěvníci festivalu baví při dalších disciplínách. „Než začnou hrát kapely, chceme udělat lidem zábavu. Není to o tom, jestli to je dobrý pro mě, ale aby to bylo dobrý pro lidi. Aby se bavili a dělalo jim to radost,“ řekl.

Arnošt Rybín pochází ze severních Čech, žije v Praze a prostředí trutnovského Bojiště považuje pro Obscene Extreme za ideální. „Areál Bojiště je fakt super. Ptal jsem se i lidí přímo v Trutnově, jak nás vnímaj a jsem rád, že o nás mluví jako o těch, kteří jsou zvláštní, ale nedělaj po městě bordel a chovaj se tam slušně. Když se podíváš na tyhle grindový prasata, kdo by to byl do nich řek…“

Ve finále to už nebylo bičování, ale údery gumovou podložkou.