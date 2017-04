Trutnov a Vrchlabí chtějí spojit akvaparky

Trutnovsko - Chystané akvaparky v Trutnově a Vrchlabí vylepší neobvyklá novinka. Radnice v obou městech se domluvily, že vodní komplexy propojí podobným způsobem, jako se to v posledních letech daří lyžařským areálům.

Konečná část tobogánu, ve směru Trutnov - VrchlabíFoto: Archiv

Když se loni poprvé veřejně mluvilo o modernizaci plaveckého bazénu v Trutnově, zaznělo, že by mohla stát 100 až 150 milionů korun. Jenže letos už se hovořilo o investici jen za 80 milionů. Nyní je jasné proč. Radnice si totiž 70 milionů dala stranou - na spojení s vrchlabským vodním světem. „Ve dvou se to lépe táhne," připustil trutnovský starosta Ivan Adamec.

Jak bude propojení fungovat? Zjednodušeně se dá říct, že lidé budou cestovat jakousi potrubní poštou. „Jako když usedají do koryta tobogánu. Až se rozsvítí zelená, odrazí se a pojedou," prozradil Jan Sobotka, starosta Vrchlabí. Rourou potrvá cesta mezi oběma městy zhruba dvacet minut. „Vzdušnou čarou je to do Trutnova rovných dvacet kilometrů. Takže, co kilometr, to minuta," upřesnil.

Díky rozdílné nadmořské výšce se z Vrchlabí (447 metrů) pojede do Trutnova (414) rychleji. „Od nás je to prostě z kopce, čili cestování bude zábavnější," naznačil Sobotka. Trutnov musí posílat rourou více vody, aby lidem usnadnil cestu do kopce. „Přidáme radši trysky navíc, aby se nám lidé v tubusech neštosovali nebo nám dokonce roury nezašpuntovali," řekl Adamec.

Průměr potrubí má být stejný, jako v akvaparcích. Takže nebude možné jezdit vedle sebe, ale pouze za sebou. Aby lidem nebyla při cestování mezi oběma městy zima, plánuje se unikátní propojení s horkovodem. „Napojíme se na potrubí nedávno uložené do země. Lidé se tak luxusně svezou v pořádně předehřáté vodě. Kdyby bylo snad někomu až moc horko, může se pak v cílové destinaci zdarma osvěžit studeným pivem," slíbil trutnovský starosta.

Akvaparky i s propojením chtějí města dokončit do tří let. „Je samozřejmě možné, že se stavba zpozdí o deset, maximálně patnáct let. Pořád to bude dříve, než avizovaná dálnice přes Trutnov," dodal vrchlabský starosta Jan Sobotka. Návrhy na ceny jízdného mezi oběma městy mohou podle něj lidé posílat speciálně vytvořenou e-mailovou adresu: april@aprilovinky.cz