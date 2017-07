Trutnov chce budovat věž pro kola

Trutnov - U cyklostezky, spojující Horní Staré Město a Poříčí, v sousedství vlakového a autobusového nádraží, má do dvou let vyrůst parkovací věž pro bicykly, tzv. Biketower. Zastupitelé v pondělí odsouhlasili záměr a město chce požádat o finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Náklady na zhotovení věže činí 11 milionů korun. Pokud Trutnov získá dotaci, zaplatí z částky jen jeden milion.

Automatické zařízení pro kola v Trutnově má své výhody a zkušenosti s ním mají už například v Pardubicích nebo Hradci Králové. Samoobslužný systém s 24 hodinovým provozem má umožnit bezpečné uložení kola včetně cyklistického vybavení při cestě ke spojům hromadné dopravy.

Věž má kapacitu 118 kol. Firma, která by zařízení provozovala, zprostí město veškerých finančních závazků a zákazník za parkování zaplatí pouze 5 korun na den.

Jak zaznělo na zastupitelstvu, další obvyklou výhodou systému je spolupráce s Českými drahami, které v systému zvýhodňují cyklistům jízdenky. „Po Trutnově jezdí na kolech hodně lidí. Rádi bychom jejich komfort ještě zvýšili. Z okrajových částí by mohli přijet do centra, bezpečně kolo zaparkovat a vyřídit si pochůzky ve městě. Moderní novinku u obou nádraží pak jistě využijí i turisté,“ komentoval starosta Ivan Adamec.

Podle místostarosty Tomáše Hendrycha chce cyklistům svým dílem pomoct také Svazek obcí východní Krkonoše, který chystá v Trutnově půjčovnu elektrokol a také nabíjecí stanici.

Na jednání zastupitelů se o slovo přihlásil z veřejnosti dopravní inženýr Václav Javůrek. Řešení stavby cyklověže označil za náročné, kapacitně příliš velké a drahé. Vyzval zastupitelstvo k odložení bodu a projednání všech okolností, přičemž nastínil náhradní možnosti parkování kol prostřednictvím mobilních boxů. „Když se věž neosvědčí a využije se jen z dvaceti procent, bude to zbytečná investice,“ konstatoval.

Starosta Ivan Adamec však vzal dopravnímu odborníkovi slovo. „Pro město je dotace na pořízení věže výhodná, otálet nemůžeme. Pokud bychom rozhodnutí odložili, výzvu bychom prošvihli a žádnou dotaci na projekt bychom nedostali. Zastupitelstvo rozhodne,“ uzavřel starosta. A rozhodlo. Pokud přijde dotace, věž by mohla v Trutnově vzniknout do dvou let.