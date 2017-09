Trutnov „porcoval medvěda“. Sedmdesát tisíc dá špitálu na opilce

Trutnov - Dotace nad 50 tisíc korun schvalovali v pondělí trutnovští zastupitelé. Peníze poplynou například sportovním klubům, spolkům, do sociálních služeb, k hasičům a také do oblastní nemocnice. Té pokryje město částkou 70 tisíc korun převoz opilců na hradeckou záchytku.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Petr Švancara

Počet opilých lidí, kteří se chovají agresivně, nebo kteří mohou kvůli stavu na ulici i umřít, stoupá.

„V roce 2014 jsme převezli na záchytnou stanici osm lidí, v roce 2015 jich bylo patnáct a loni již třiatřicet,“ uvedl šéf trutnovských strážníků Radek Svoboda. „Vozíme tam výhradně ty, kteří jsou vyloženě agresivní a ohrožují bezpečnost ostatních, včetně strážníků. A pak opilé, kteří leží na ulici, nejsou schopni se postavit na nohy, nemohou mluvit. V zimě by umrzli a ani v létě si nevezmeme na triko, aby se jim něco stalo. Odvezeme je nejdříve do nemocnice, kde lékař vystaví potvrzení, že je takový člověk schopen převozu, a pak jede,“ dodal ředitel MP.

Většinou jde podle něj o bezdomovce, kteří se dokáží „zhulákat“ během chvilky jako carští důstojníci. Záchytka jim může zachránit život. "Pokud odvážíme člověka pod vlivem alkoholu my, tak mu náklady necháme uhradit. Vystavíme fakturu, která se pak prostřednictvím finančního odboru města vymáhá," dodal Radek Svoboda. Odvoz agresivních opilých pacientů zajišťuje mnohdy i trutnovská nemocnice najatou převozovou sanitou, pokud stav pacienta vyžaduje zdravotnický dohled. I do sanity si zdravotnický personál přizve podle potřeby na cestu ještě městského strážníka. Roční náklady, které si provozovatel sanit za výjezd na záchytnou stanici účtuje, se pohybují do sta tisíc korun.

Nejvíc pro hasiče



Částku 454 tisíc korun získá od města Hasičský záchranný sbor v Trutnově na modernizaci chemicko-technické dílny v areálu. „Objekt slouží k výcviku v dýchacích přístrojích, k údržbě a desinfekci ochranných prostředků a přístrojů, k jejich revizím či k plnění tlakových lahví,“ řekl starosta Ivan Adamec. Toto vše hasiči provádí jak pro profesionální hasiče, tak pro kolegy z dobrovolných jednotek. Další dotaci obdrží také například zapsaný spolek Stachelberg. Jde o 200 tisíc korun. Nadšenci chtějí pořídit a instalovat kamery pro monitoring provozu v podzemí, ale také další kamery k ochraně před krádežemi a vandalstvím. Část peněz pak použijí na dílčí technické úpravy v prostoru šachty dělostřelecké tvrze.