Trutnováček naděluje. Děti pustí sportovat zdarma

Trutnov - Dárky o Vánocích nemusíte nalézt pouze pod stromečkem. Trutnováček nadělí dětem hezký dárek. Ten platí pro návštěvníky krytého bazénu a zimního stadionu, a to v pondělí 26. prosince. Rodič, který dorazí na zmíněná sportoviště se svými dětmi, zaplatí vstupné pouze za sebe.

Ilustrační foto. Foto: archiv Deníku

„Až dvě děti ve věku do 15 let, které půjdou s ním, mají vstup zcela zdarma," vysvětlil trutnovský starosta Ivan Adamec.

Na Štěpána jsou zmíněná sportoviště pro veřejnost otevřena následovně: plavecký bazén v době od 9 do 13 hodin a od 14 do 19 hodin. Zimní stadion mohou lidé navštívit v době od 8.30 do 12 a od 12.15 do 15.15 hodin.

Projekt Trutnováček.cz je internetovým projektem města Trutnova. Je určený pro rodiče s malými dětmi a má za cíl informovat je o zajímavých akcích pro rodiny. Na jeho stránkách se objevují informace o tom, jaké momentální akce se ve městě dějí. Nedílnou součástí je seznam míst, kde rodiče najdou dětská hřiště, mateřská centra i restaurace a cukrárny, které jsou otevřené trutnovským rodinám s dětmi.