Trutnovský bazén začnou kreslit vybraní projektanti

Trutnov - I když většina Trutnovanů označuje plánovanou modernizaci krytého bazénu za aquapark, rozsah změn nebude tak velký, jak si označení podobných center v republice zaslouží.

Budova jen nabobtná do větších rozměrů, a to hlavně proto, že v ní přibude relaxační zóna a také kanceláře pro společnost Mebys. Ta se má, jako správce sportovních zařízení ve městě, do nového objektu přestěhovat.

NÁKLADY KOLEM 100 MIL.

Kdy se začne stavět, je zatím neurčité. Radní v pondělí teprve vybrali projekční firmu, kterou však nechtějí zatím zmiňovat, protože běží lhůta na připomínkové řízení. Jak jsme se informovali, zájem o projektování měli čtyři zájemci. Při výběru rozhodovala ze šedesáti procent nabízená cena a ze čtyřiceti pak reference o firmě včetně toho, jestli má zkušenost s projekty podobného typu. „Jediné, o čem mluvit můžeme, je to, co v bazénu chceme a naopak nechceme mít a čím se musí projektant řídit," konstatoval šéf odboru rozvoje města Miroslav Franc. Připustil, že by se náklady na bazén mohly pohybovat kolem sta milionů korun, ale konkrétnější částka vyplyne až z projektu. Město si pak na stavbu vezme úvěr.

I když se výchozím materiálem nestane studie zpracovaná firmou ATIP a projektantská kreativita dostala na ztvárnění bazénu zelenou, určité mantinely, které studie obsahuje, závazné jsou. „Zadání vychází ze studie, byť se sama pro práci na projektu jako dogma nepoužívá," vysvětlil Miroslav Franc.

Stávající budova se rozšíří pouze směrem ke skále ve svahu, kde zanikne současná asfaltová cesta. Na objemu pak nabude ještě levá část z pohledu od vchodu. Samotný krytý bazén se objemově nezmění, rozšíření se dočká část budovy za nedávno rekonstruovanou skleněnou stěnou. Právě za ní najdou místo wellnessové aktivity jako relaxační bazén, vířivky, divoká řeka, různé dětské radovánky a také dojezd tobogánu.

Zatím není jasné, zda bude jeden nebo dva, záleží na dispozičních možnostech. „Město si určilo jako podmínku bezhlučnost, aby provoz nerušil obyvatele v okolí," upozornil na neuralgický bod Miroslav Franc. Součástí modernizace je rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky. „Rádi bychom vytvořili zhruba pětadvacet nových parkování," poznamenal vedoucí odboru rozvoje a dodal, že další parkování je dostupné například v blízké zóně u hotelu Patria.

Lidé také spekulují o dalším parkování, které má vzniknout v souvislosti s chystaným rozšířením Lidlu. Tyto plochy však nebudou městské. Pokud se projektování nezdrží, radnice zažádá o stavební povolení a vypíše výběrové řízení na stavitele. Práce zřejmě začnou příští rok v létě. Vzhledem k náročnosti pak potrvají zhruba rok.

