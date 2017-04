Trutnovský Bike park zavřou. Chtějí postavit nový a větší

Trutnov - Bike park, který se nachází mezi tenisovými kurty a atletickým stadionem v Trutnově, dožil.

Společnost Mebys, která prostor provozuje, se dohodla s městem a zařízení uzavře. „Bike park nesplňuje legislativní nařízení, certifikaci a normy platné v České republice tak, aby jej mohla navštěvovat široká veřejnost," vysvětlila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková. „Dřevěné překážky mají určitou životnost. Některé nosné konstrukce již nejsou bezpečné a není možné na ně namontovat nové desky a nájezdy. Zub času v kombinaci s horským počasím udělaly své," uvedl zástupce ředitele provozující společnosti Mebys Radek Horák.

„Bezpečnost lidí je pro nás prioritou. Proto je lepší park uzavřít a připravit nový projekt," dodal k tomu starosta města Ivan Adamec. V současné době připravuje město projekt multifunkčního parku pro všechny vyznavače freestylových sportů. Vzniknout má za koupalištěm a podle posledních informací už je na stole stavební povolení.

„Na své by si měli přijít nejen jezdci BMX a MTB, ale především vyznavači skateboardingu a freestyle koloběžek. Centrum by mělo mít jasná pravidla s otevírací dobou, správce a dokonce i testovací centrum s půjčovnou a servisem. To vše v návaznosti na cyklostezku, která vede okolo koupaliště," dodal jednatel společnosti Mebys Petr Gaisler.Tématu se budeme i nadále věnovat.