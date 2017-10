Trutnovský podzim začíná: Trio Martinů míří do síně Martinů

Trutnov – Sedmatřicátý ročník mezinárodního hudebního festivalu Trutnovský podzim startuje úvodním koncertem dnes v síni Bohuslava Martinů.

Trio Martinů.Foto: archiv souboru

Od 19 hodin vystoupí Trio Martinů, které vzniklo v roce 1990 na Pražské konzervatoři a získalo významná ocenění na soutěžích komorních souborů v Holandsku a Itálii.

Velkou událostí Trutnovského podzimu (festivalu převážně klasické hudby) se stane v pondělí v Uffu vystoupení věhlasného operního pěvce Adama Plachetky, za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.



PROGRAM FESTIVALU

10. 10. | 19:00 hodin - Koncertní síň B. Martinů

Trio Martinů

Petr Jiříkovský - klavír, Jaroslav Matějka - violoncello, Pavel Šafařík - housle.

Program: D. Šostakovič, B. Martinů, A. Dvořák.



13. 10. | 19:00 hodin - Koncertní síň B. Martinů

Koncert k poctě Michaela Čakrta

Quattrovaganti

Adéla Drechsel (Německo) - housle, Ovidiu Simbotin (Německo) - housle, Sebastian Mickeltwathe (Německo) - viola, Rolf Müller (Německo) - violoncello.

Program: W. A. Mozart, M. Čakrt.



16. 10. | 19:00 hodin UFFO

Na Broadway s Adamem Plachetkou

Impossible Dream

Adam Plachetka - basbaryton, Tomáš Netopil - dirigent, Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

Program: L. Bernstein, F. Loewe, R. Rodgers, M. Leigh, G. Gershwin, J. Kern, C. M. Schönberg, A. L. Weber.



20. 10. | 19:00 hodin Koncertní síň B. Martinů

Lenka Korbelová - klavírní recitál

Program: C. M. von Weber, F. Chopin, R. Schumann, J. S. Bach/F. Busoni.



24. 10. | 19:00 hodin UFFO

Czech Brass

Nejslavnější filmové melodie

Žesťový soubor Czech Brass.

Program: J. Williams, M. Magne, V. Cosma, J. Valta, A. Piazzolla, B. May, G. MacDermot, G. D. Weiss, L. Bernstein, C. François & J. Revaux



31. 10. | 19:00 hodin UFFO

Guido Segers (Belgie) - trubka

Komorní orchestr Quattro

Filip Dvořák - cembalo

Marek Štilec - dirigent

Program: J. V. Stamic, T. Albinoni, J. S. Bach, G. Holst, G. Tartini.