Turnov umožní placení za parkování sms zprávami

Turnov - Město chystá v nejbližších měsících změny v parkovacím systému. Motoristům umožní platit za parkování sms zprávami, radnice plánuje také rozšíření parkovací zóny o Nádražní ulici a připravuje i zdražení parkování u Střelnice. Změny chce město provést ještě v první polovině letošního roku. Oznámil to starosta města Tomáš Hocke (Nezávislý blok).

Parkovné přes SMS nebo mobilní aplikaci. Mnohá města užívají jako běžný standard.Foto: Koláž: DENÍK

Za parkování v Turnově lze zatím platit jen mincemi, vhozením do parkovacích automatů. "Ti, kteří budou platit esemeskou, to budou mít dražší zhruba o deset korun. To jsou poplatky, které zaplatíme operátorům a poskytovateli služby," uvedl Hocke. V kraji nebude Turnov první, placení přes sms zprávy umožňují už Liberec a Jablonec nad Nisou.

Nádražní ulici chce turnovská radnice zpoplatnit, neboť tam místa k parkování jen těžko hledají zákazníci obchodů.

Na stejnou úroveň by se měla zvýšit i cena na parkovišti u Střelnice, které radnice přebírá od Kulturního centra Turnov. Nyní se tam platí deset korun za den a parkoviště bývá plné. Podle starosty chystají ještě jednu novinku, a to zavedení přenosné parkovací karty s možností stání na všech placených parkovištích ve městě kromě náměstí Českého ráje. Cena by měla být 3000 korun a na jednu kartu by mohl majitel napsat až tři auta.

V patnáctitisícovém městě je aktuálně 14 parkovacích automatů, stará se o ně městská policie. Roční příjem z parkovného je 2,5 milionu korun, náklady na provoz jsou 580.000 korun. Podle starosty má vybírání parkovného především regulační charakter. Má zabránit dlouhodobému stání na místech, která jsou nejvíce vytížená. Například na náměstí Českého ráje bývala v roce 2007 auta zaparkovaná v průměru tři hodiny, dnes je to 48 minut. Právě na tomto náměstí je parkování ve městě nejdražší. Za první hodinu motoristé platí 20 korun a za každou další 50 korun. Jinak jsou ceny za první hodinu zpravidla od pěti do deseti korun. Bezplatně mohou řidiči odstavit své auto na centrálním parkovišti u autobusového nádraží, 40 míst je zdarma také u nemocnice, konkrétně na parkovišti za patologií.