Turnovem koluje petice za zachování oblíbené restaurace

Turnov - Návštěvnické centrum nebo restaurace? Rozhodnou zastupitelé.

ROHOVÝ DŮM na náměstí Českého ráje. V popředí sídlí Turistické informační centrum, restaurace má vchod z boku, z ulice 5. května. Zázemí pro návštěvníky města by mělo být právě místo ní. Foto: IC

Zdravá výživa i klasická česká jídla. Nekuřácká restaurace Life Food na rohu náměstí Českého ráje je mezi obyvateli Turnova poměrně oblíbená. A dokazuje to i petice, která se teď městem šíří. Pod petičními archy už je skoro 800 podpisů. Restaurace totiž nesídlí ve vlastních prostorách, ale v nájmu, vlastníkem je město Turnov. To teď pojalo nápad na rozšíření turistického informačního centra, které s restaurací sousedí. Strávníky u salátového baru a bufetu by tak měli vystřídat turisté v novém návštěvnickém centru.

PROTESTY

„Moc se mi to nelíbí. Chodíme sem na obědy, protože moc míst, kde se můžete rychle najíst a za rozumné ceny, v centru Turnova moc není," řekla Deníku jedna ze zákaznic, která petici také podepsala. Lidé hlavně oceňují, že restaurace je samoobslužná, nečekají na číšníky, ale u pultu si sami vyberou.

„Nechápu, proč chce město likvidovat něco, co tu funguje a je zaběhnuté. A z vlastní zkušenosti vím, že sami úředníci z radnice sem chodí také na jídlo. K čemu nám bude návštěvnické centrum, tam mi asi oběd neuvaří," postěžoval si další ze zákazníků.

ZATÍM PLANÝ POPLACH

Podle starosty Turnova Tomáše Hockeho je ale zatím konání petičníků předčasné.

„Považuji celou petiční akci za poměrně nefér. Osobně jsem za paní majitelkou byl a informoval ji o tom, že Rada města pověřila náš odbor správy majetku vypracováním studie na vznik návštěvnického centra. Tato studie se pak projedná v Radě města a následně pak na zastupitelstvu. Nic tedy není v tuto chvíli jasné, nic není rozhodnuto a nikdo žádnou výpověď z nájmu nedostal," uvedl Hocke.

Potřeba návštěvnického centra vyplynula z koncepce rozvoje cestovního ruchu a také z požadavku samotných návštěvníků turnovského íčka. „Zdejší informační centrum je jedno z nejnavštěvovanějších v Českém ráji, návštěvnost tu rok od roku stoupá. Turnov je obecně považovaný za město drahého kamene a šperku, ale v tom se sami nepropagujeme," zmínila na zastupitelstvu místostarostka Jana Svobodová.

Podle starosty Hockeho bude studie na rozšíření íčka hotová na konci ledna. „Teprve až tato studie ukáže, zda je vůbec zřízení návštěvnického centra v daných prostorách možné, zda se tam vejde, kolik by to stálo a co všechno by tam mohlo být. Bez toho nemáme teď nic hmatatelného v rukou. A bude na zastupitelích, čemu dají přednost. Zda lepším službám pro turisty nebo pro restauraci."

Ne všichni zastupitelé jsou ale zatím z představy návštěvnického centra nadšeni. „Řekl bych, že návštěvnické centrum se neodvíjí ani tak od velikosti prostoru, jako od výběru personálu a jeho ochotě a vstřícnosti. A s tím jsou někdy v našem íčku dost velké problémy," zmínil například zastupitel Josef Uchytil.

Kromě studie budou zastupitelé projednávat i samotnou petici, a to na svém zasedání 26. ledna.