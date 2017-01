Turnovští nechtějí mrtvé město. Chystají další vyhlášku

Turnov - Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu vydalo město Turnov už v dubnu loňského roku.

Ilustrační fotoFoto: Archiv města

Zahrnuje pouze dva výjimečné případy, kdy je noční klid tzv. vymezen dobou kratší. Vedení radnice nechce, aby po dvaadvacáté hodině město zcela ztichlo. „Kulturní a společenský život představuje jednu ze základních hodnot společenství občanů. Radnice proto upozorňuje organizátory různých společenských a kulturních akcí, u nichž je předpoklad, že jejich program přesáhne dvaadvacátou hodinu, jak mají postupovat, aby jejich akce mohla pokračovat i po 22. hodině," informovala mluvčí Anna Šupíková.

Město tedy chystá novou vyhlášku, kde by měly být vymezeny konkrétní aktivity. Dny, které naruší noční klid, je nutné vymezit konkrétním datem (například 1. 1. 2017) nebo datovatelným obdobím, kterým jsou třeba velikonoční svátky či období od 5. 6. do 7. 6. 2017. „Všechny akce musí být nahlášené s dostatečným časovým předstihem, aby bylo možné na zasedání zastupitelstva přijmout výjimku," upozorňuje Anna Šupíková. Pořadatelé mají seznam odevzdat do konce března na správní odbor městského úřadu. Při nenahlášené akci v obecně závazné vyhlášce, která narušuje noční klid hlasitými projevy účastníků nebo například hlasitou hudbou, se postupuje v souladu se zákonem o přestupcích a podle zákona o obcích. Pořadatelům hrozí pokuty.

Turnov čekají i v letošním roce poměrně vysoké investice

Mezi největší plánované akce letošního roku bude v Turnově patřit výstavba fotbalového hřiště s umělým trávníkem za 20 milionů korun, podíl radnice na této investici by měl být 2,5 milionu. Další dva miliony má město připraveno na pátou etapu revitalizace sídliště u nádraží, pokusí se na ni získat čtyřmilionovou dotaci. V plánu je rovněž výstavba parkoviště za čtyři miliony na Havlíčkově náměstí. Osm milionů korun vydá Turnov na velkou rekonstrukci dětského hřiště u letního kina a stejnou částku pak na inženýrské sítě pro osm pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě Hruštice. Na opravy komunikací je připraveno kolem šesti milionů korun, zhruba stejnou sumu má město určenou na kompletní rekonstrukci toalet na ZŠ Skálova. Celkem má Turnov na investice zatím připraveno 51 milionů korun, během roku se ale podle starosty částka určitě zvýší, záležet bude i na tom, jak bude Turnov úspěšný při získávání dotací. V rezervě má na případné spoluúčasti připraveno skoro 13 milionů korun.