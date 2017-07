U hotelu Černá Bouda se ze slečny Černé stala paní Bouda.

Černá hora - Náhoda? Osud? Každopádně snoubenci nabízející se možnost uchopili za pačesy.

Když si padnou do oka dva, co mají kromě sportovního ducha i vytříbený smysl pro humor, ona se jmenuje Černá a on má v občance u příjmení napsáno Bouda, tak už je to jen krůček od zpunktování události, která se v sobotu odehrála na Černé hoře. Přesně řečeno na louce u hotelu Černá Bouda, kde měli svatbu snoubenci Klára Černá (25) a Jan Bouda (29).

„Že se vezmeme na Černé Boudě, tak z toho si děláme srandu po celou dobu co se známe. Byli jsme tu zkoumat terén už v říjnu, pak jsme sem jeli v zimě lyžovat. A to už jsme se dohodli s nájemci Černé Boudy, že bychom tu chtěli mít svatbu,“ prozrazuje novomanžel.

Klára Černá Bouda v občance mít nebude

Nevěsta Klára uvažovala dokonce i o variantě, že by si své rodné příjmení ponechala a „přikovala“ k němu sňatkem získané příjmení manžela. Nakonec se ale z půvabné slečny Černé stala stejně půvabná mladá paní Bouda. „Ono by to totiž muselo být obráceně, a jmenoval bych se Bouda Černá – a to už není tak libozvučné,“ dodává na vysvětlenou. Na jejich vzájemné ANO pomyslně dohlížela zpovzdálí Sněžka i ubývající sněhová mapa republiky.

Nejdříve stavba a pak svatba

Smysl pro humor se u ženicha potvrzuje snad v každé větě. „Když jsme dělali rekonstrukci baráku, tak jsme tomu říkali stavba Černá – Bouda. Takže pak už stačilo jen změnit etiketu na flaškách ze stavby na svatbu a bylo to jasný,“ usmívá se.

Jelikož se oba sportovně ladění novomanželé intenzivně věnují koloběhu, nemohl jejich dopravní prostředek bez pedálů chybět ani na obřadu. „Klára je druhá v české lize,“ prohlásil Jan pyšně na adresu své ženy. „Já jezdím jen tak pro radost,“ dodal skromně s tím, že za ježděním „pro radost“ se skrývá třeba i 40 kilometrová cesta do práce.

Na novomanžele se přiletěl podívat čáp

„Hele čáp… Tak to je mazec,“ zaznělo z hloučku svatebčanů, a většina pohledů a několik rukou vystřelilo směrem nad údolí pod Sněžkou, kde opravdu kroužil čáp. „To se povedlo, ještě musíme vypátrat, kdo to měl na svědomí,“ usmíval se ženich, který krátce po obřadu spolu s nevěstou vypustili jako symbol manželství dva bílé holuby. „Říkali jsme si, že nejdřív kostel, potom postel, takže čáp přiletěl akorát včas. Dobře to odstartoval,“ potěšila předzvěst událostí nadcházejících oba novomanžele, kteří plánují do Francie autovýlet s koloběžkami. „To bude taková naše svatební cesta,“ prozrazují Boudovi.