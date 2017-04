Uklízet se bude o víkendu skoro všude. Třeba i v rokli

Trutnovsko - Den Země vyburcuje každý rok lidi, kteří fandí přírodě, aby jí pomohli ke znovuzrození po zimě. I když pocitově připomíná počasí venku spíše čas vánoční, brigádníci už se nadšeně chystají do terénu a svolávají se po sociálních sítích.

Úklid ÚpyFoto: Jan Bartoš

Například v Trutnově se letos zaměřili na čištění řeky Úpy. Vybrali si k tomu slogan Není mi to jedno, čistím řeku Úpu. Zapojit se může kdokoli, komu není stav řeky lhostejný – každá pomocná ruka se počítá! A jak to funguje? Zájemci se mohou zaregistrovat přes formulář na webových stránkách www.cistarekaupa.cz . V sobotu stačí dorazit na jedno ze čtyř startovních míst (například loděnice v Poříčí nebo ZŠ Mládežnická), kde zájemci dostanou pevné pytle na odpadky s ochrannými rukavicemi. Pak už se mohou směle pustit do úklidu. „Letos na startovních místech čeká drobné občerstvení pro dobrovolníky, program pro děti a veřejnost včetně různých kvízů a soutěží. Chceme vést děti k zodpovědnosti vůči okolní přírodě," sdělil nám hlavní organizátor akce Martin Kynčl.

Určitě zajímavým počinem je dále aktivita Správy Krkonošského národního parku. Lektoři ekologické výchovy ve vrchlabském zámeckém parku pro děti připravili program, zaměřený na květenu. "Celkem očekáváme více než 350 návštěvníků," spočítal mluvčí parku Radek Drahný. Žáci ze sedmi přihlášených škol si už od čtvrtka 20. dubna prohlížejí Záchrannou stanici pro handicapované živočichy, seznamují se s bylinkovým programem, procházejí geologickou stezkou a poznávají květiny jarního aspektu. "Zvídavé děti odcházejí napěchované nejen znalostmi, ale i zážitky ze soutěží," dodal Radek Drahný.

Správci Krkonoš měli v plánu sobotní Úklid Krkonoš. Počasí však zhatilo jejich plány. "Pod vrstvou sněhu odpadky nebudou vidět, proto jsme akci přesunuli na 20. května," informoval mluvčí národního parku.

Kreativně pojmou oslavu Dne Země v Horním Maršově. Tématem jsou potraviny. Místní, zdravé, čerstvé z jarní přírody, čemuž pořadatelé ze Střediska ekologické výchovy Sever přizpůsobili sobotní program, který nabízí zajímavosti pro všechny věkové kategorie. Po celý den od 9 do 17 hodin mohou návštěvníci zavítat na hravou interaktivní výstavu Region na talíři, kde odhalí různé zajímavosti o krkonošské kuchyni, zdravých potravinách a biopotravinách. Výstava je v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK. Jinak účastníky čeká vycházka za divokou zeleninou, jarmark u maršovské školy a nebo večer přednáška ve vinotéce Nade Dnem na téma Strava - motor evoluce.

V pátek odpoledne se do velkého úklidu pustí také například v Dolním Lánově. Akce je součástí projektu s názvem Matko Země, tvá síla je ve mně, jež zorganizovaly tři kamarádky Marie, Barbora a Anežka za podpory programu SmartUp od Nadace O2, který dívkám dodal potřebné finance i znalosti z oblasti vedení projektů. Dívky mají v plánu čtyři programy.

„První akce bude zaměřená na odpad. S pomocí veřejnosti vyčistíme rokli v Prostředním Lánově a odpad roztřídíme. K této příležitosti necháme vyrobit hřbitov odpadků, kde se každý dozví, co se jak dlouho v přírodě rozkládá. Hřbitov umístíme na veřejně přístupném místě, aby ho k praktické environmentální výuce mohly využívat místní kroužky, školy a školky. Při workshopu na kompostování představíme lidem druhy kompostů a možnosti kompostérů. Dva různé typy na akci i zakoupíme, aby je lidé mohli vidět a vyzkoušet v praxi, naučíme je, jak kompost založit a starat se o něj. Kompostéry zůstanou na veřejně přístupném místě, aby je obyvatelé obce mohli využívat. Další workshop je věnován projektu Mysli globálně, jednej lokálně. Vyrábět budeme eko tablety do myčky, eko JAR, šumáky do koupele a domácí keramickou hlínu. Závěrem se zaměříme na palmový tuk. Výstavu uveřejníme na gymnáziu a na dalších veřejně přístupných místech ve Vrchlabí," vysvětlují autorky lánovského projektu.