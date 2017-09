Úpice sází na kulturu. Renovace budou stát 50 milionů korun

Úpice - Výraznou renesancí projde během nadcházejících deseti měsíců kulturní prostředí v podkrkonošské Úpici. Město rozjelo tři velké investice, které za pomoci dotací vytáhnou z městského rozpočtu zhruba 50 milionů korun.

DIVADLO ALOISE JIRÁSKA je jednou z budov, které chce mít do června 2018 Úpice opravené. Investice do kultury starosta města Radim Fryčka odhaduje na 50 milionů korun.Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

Nejnákladnější výstavba a rekonstrukce dvou domů na náměstí už odstartovala. Za odkoupení dvou chátrajících objektů a demolici jednoho z nich už Úpice zaplatila více než 5 milionů korun. Na dalších 32,5 milionu si vzala úvěr.

Kvůli nákladné stavbě se členové zastupitelstva mnoho měsíců přeli. Nejtěsnější většinou si nakonec koalice svůj záměr obhájila.

„Našim cílem je, aby nově vybudované prostory žily. A s ním i vylidněné náměstí,“ plánuje starosta Úpice Radim Fryčka. „Pravdou je, že kolem toho byly velké hádanice. Myslím, že všechno ještě neutichlo. Ale stavíme a já si myslím, že investice městu pomůže,“ dodal. V nových domech se usídlí kulturní středisko a muzeum. Prostory tu najdou i divadelníci, městská hudba, úpická televize nebo informační středisko.

Současně projde zkrášlením i přilehlá zahrada, která kulturní centrum propojí se sousedícím divadlem Aloise Jiráska. Vzniknout tu má, v návaznosti na sousední park, letní amfiteátr.

DIVADLO ZATEPLÍ

Město investuje ale také do zmíněné divadelní budovy. Opraví oprýskané omítky, vymění okna i dveře, zateplí stropy nad jevištěm i hledištěm.

„Získali jsme dvoumilionovou dotaci na zateplení, celá akce ale přijde na milionů sedm. Očekáváme však výrazné energetické úspory,“ objasňuje Radim Fryčka.

Město prý dlouhodobě uvažuje také o přestavbě interiérů divadla. Především sociálních místností nebo zázemí pro účinkující. „To je ale otázkou budoucnosti a pravděpodobně i příštího zastupitelstva,“ řekl starosta. Nový kabát má divadlo dostat do června příštího roku.

DOKONČÍ DŘEVĚNKU

Do poslední fáze oprav vstoupí ještě před koncem roku nejstarší úpická památka Dřevěnka. Stavbu, která pochází z roku 1559, město renovuje už od roku 2008. Za pomoci různých fondů sem Úpice investovala už takřka 12 milionů korun. Nyní díky devadesátiprocentní dotaci uvolní posledních 10,5 milionu korun na závěrečné práce.

„Dřevěnka je úpický symbol. Vždycky byl a bude. Je to jedna z nejstarších a nejojedinělejších staveb svého druhu v našem kraji,“ říká starosta Úpice Radim Fryčka. „Je pravda, že práce postupují pomalu. I já jsem si to často říkal. Ale spolupracovali jsme s profesionální firmou a ukázalo se, že je to prostě běh na dlouhou trať,“ doplňuje Fryčka.

Národní kulturní památka ještě před několika lety sloužila místním jako hospoda. Ta se do Dřevěnky po rekonstrukcích nevrátí. Vznikne tu muzejní expozice, která představí život na venkovském městě z 19. století a přelomu 20. století. Veřejnosti se má poprvé otevřít zhruba za rok v září.