Úpice vykročila vstříc bezpečí i sportu. Skálou a chodníkem

Úpice - Nebezpečnou skálu zajistí dělníci speciálními sítěmi. Ke sportovnímu areálu bude vést brzy chodník.

NA SKALNÍM MASIVU v Úpici dělníci pracují už více než měsíc. Omezena je tu proto i doprava, silnice je zúžená do jednoho jízdního pruhu a provoz řídí semafory.Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

Až donedávna byl svah nad Regnerovou ulicí v Úpici pokrytý vzrostlými stromy a nánosy hlíny. Padaly tu větve, hrozilo uvolnění kamenů. Už brzy se tu ale občané budou moci procházet bez strachu po novém chodníku. Radnice investuje do bezpečnosti chodců i projíždějících aut.

„Odstraňujeme křoviny a stromy, které na skále rostou. Dělníci celé těleso čistí od nánosů zeminy, odkopávají zvětralé části. Po dokon-čení dojde k zajištění celé skály sítěmi," řekla Martina Šrejberová z majetkového odboru v Úpici pro městskou kabelovou televizi.

Okolo skalního masivu nad silnicí chodí lidé z odlehlé úpické části Belveder denně. Do škol, na nákupy, do centra. Opačným směrem zase proudí fotbalisté a bikeři do sportovního areálu Sparta. Zanedlouho sem na nové kurty budou chodit i tenisté.

Podle Šrejberové práce i související dopravní omezení skončí na konci května. V místě se ale bude pracovat i v dalších měsících. Na zpevnění skály totiž naváže stavba chodníku k fotbalovému stadionu. Tu radnice připravuje už roky.

„Sportoviště je situováno na okraj města. I kvůli bezpečnosti je stavba chodníků vítanou investicí. Na stadion dochází děti k tréninkům, také fanoušci chodí na zápasy po hlavní silnici. Stavba celé úpické sportoviště občanům zpřístupní. Určitě je to krok dopředu," pochvaluje si předseda fotbalového oddílu SK Sparta Úpice Bohumil Kafka.

9 milionů za skálu



Úpici náklady na zabezpečení svahu pomůže pokrýt evropský dotační titul. Z fondu životního prostředí má přislíbeno pokrytí 85 procent výdajů, přičemž se tu proinvestuje 9 milionů korun. Další prostředky město investuje do chodníku.