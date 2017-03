Úpická Republika bude hostit večer věnovaný Tibetu

Úpice - Přednášku o Tibetu si pro veřejnosti připravili pracovníci místní akční skupiny Království – Jestřebí hory.

Tibetská vlajka. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Po přestěhování do nových prostor v úpické Republice tu chtějí vytvořit zázemí pro besedy, školení a setkávání. „Chceme téma Tibet přiblížit veřejnosti. Ve spolupráci se studenty kvinty z Městského gymnázia a SOŠ Úpice jsme připravili pásmo o historii, geografii a osobnostech Tibetu a jejich vazbách na českou společnost. Tuto přednáškovou formu budeme kombinovat s vařením tibetského čaje, který nám po šesti letech uvaří opět Olda Šlegr," prozradila jedna z organizátorek Kateřina Valdová.

„V české společnosti se hodně diskutuje hospodářská spolupráce a porušování lidských práv v Číně. Nejčastěji je v této otázce skloňován Tibet. Je to především tím, že tibetskou exilovou vládu reprezentuje charismatická osobnost dalajlámy, který má velmi vřelý vztah k České republice a byl blízkým přítelem prezidenta Václava Havla. V Úpici a v regionu si posledních dvacet let připomínáme den, kdy vypuklo Tibetské národní povstání proti čínské nadvládě, a to 10. 3. 1959," doplnila historické souvislosti. Večer věnovaný Tibetu proběhne ve čtvrtek 23. března od 17 hodin v budově, která je v Úpici známá jako Republika.