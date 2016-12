V Doteku Vánoční pobejtek i krkonošské betlémy

Horní Maršov – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury Dotek v Horním Maršově organizuje dnes mezi 14. až 18. hodinou Vánoční pobejtek. Od 14 do 17 hodin budou probíhat vánoční dílničky s ruční výrobou drobných dárků a dekoračních předmětů a pečením cukroví. V 17.00 přijde na řadu divadelní představení O Ježíškovi v podání Divadla Na cestě Liberec, které se odehraje ve starém maršovském kostele.

Dotek Horní MaršovFoto: Archiv

V barokních prostorách maršovského Doteku je rovněž k vidění hravá interaktivní výstava Pojďte s námi do Betléma. Kdo si vyzvedne v infokoloniále Doteku průvodcovský list, může si výstavu opravdu užít – pro děti jsou po celém domě připraveny hříčky a hádanky, které vedou k zamyšlení, co všechno máme a zda si toho vážíme.

Návštěvníci také uvidí několik zajímavých betlémů: krkonošský skříňový betlém z přelomu 19. a 20. století, betlém z dílny Josef Mohorna z Horní Malé Úpy a velký dřevěný betlém současné trutnovské výtvarnice Terezy Komárkové s 365 ovečkami. Každý návštěvník si může vyrobit betlémského darovníka podle vlastní fantazie a přidat ho do rozrůstajícího se maršovského betléma s největším počtem tvůrců. Dospělí mohou návštěvu výstavy spojit s prohlídkou nově opraveného renesančního kostela, který je nejstarší stavební památkou východních Krkonoš. Výstava je otevřena každý den od 9.00 do 17.00, až do 8. ledna. (br)