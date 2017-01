V Horním Maršově vyrazili bojovat se sněhem ve tři ráno

Trutnovsko - Už od třetí hodiny ráno se pustili do sněžného dobrodružství v Horním Maršově.

Úklid sněhu v Horním MaršověFoto: DENÍK/Jan Braun

„Chlapy jsem budil o půl třetí, od tří jezdí. Už dlouho nejezdili, byli tak natěšení, až sednou za mašiny a vyrazí," povídal u obrovských sněhových závějí Libor Janda, technik Obecního úřadu v Horním Maršově. Pořádná fuška je čekala po celý den. „Teď si dali kafe a svačinu, zajeli pro dalších 40 litrů nafty a zase vyrazili do terénu, kde budou až do večera," popsal středeční program. „Cesty vyhrneme, posypeme a bude ideální, když to namrzne. Pak z toho může být krásná horská cesta. Hlavně nesmí přijít obleva, to je pak daleko horší," upozornil Libor Janda.

Pořádnou sněhovou nálož si užívali ve Svobodě nad Úpou. „Táta si vede záznamy, tolik sněhu najednou tady nebylo minimálně pět let. Je to 30-35 čísel," odhadoval během odhazování sněhu Martin Hedvičák. „Pro hory, přírodu i návštěvníky Krkonoš to je dobře, aspoň zažijí opravdovou zimu," dodal.