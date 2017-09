V Hostinném se dočkají po letech nového koupaliště

Hostinné /FOTO/ - Obyvatelé Hostinného se po dlouhých letech volání po koupališti dočkají. Ještě letos se zdemoluje původní objekt a v příštím roce začne stavba nového.

Dnes můžete v betonovém torzu bazénu v Hostinném hrát na schovávanou anebo hledat staré mince, jak se o to někteří, bez valných úspěchů, pokoušejí. Ani tyhle rozpustilé kratochvíle už nebude možné brzy provozovat.

Radnice v Hostinném potvrdila, že v příštím roce postaví nové koupaliště. Předcházet tomu bude demolice původního objektu, kterou chce město stihnout ještě v letošním roce.

„Máme rozjeté územní řízení, v současné době vybíráme projektanta pro stavební povolení. Zároveň běží výběrové řízení na zhotovitele demoličních prací na koupališti. V příštím roce se má začít stavět nové,“ řekla starostka Dagmar Sahánková. V Hostinném vyrostou velký plavecký bazén se třemi dráhami a další dva menší bazény. S cenou se chce město vejít do 30 milionů korun.

Ve hře bylo biotopové i klasické koupaliště. „Rada města rozhodla, že půjdeme cestou klasického koupaliště, nikoliv biotopového. Zejména z hlediska údržby a provozu,“ vysvětlila Dagmar Sahánková. Zanedbaný areál dostane moderní háv, rozvržení koupaliště zůstane podobné původnímu. „V místě, kde byl jeden veliký bazén, budou teď tři menší,“ popsala plány starostka.

Místní občané jako by ani nevěřili, že nové koupaliště radnice skutečně postaví. Už je to řadu let, kdy se mohli v Hostinném jít vykoupat. Naposledy byl původní areál v provozu v roce 2003. „Ale tehdy v posledních letech to už byl docela opruz,“ poznamenal Petr z Hostinného. „Pokud bude nové, bylo by to skvělé. Ale lidi tomu asi uvěří až v momentě, kdy bude hotové, protože slibů o koupališti už bylo hodně a furt se nic neděje,“ dodal.

Koupaliště v Hostinném má velmi dlouhou tradici. „Město mělo první gymnázium v okrese, byly tu i další školy. Vyvstala tak potřeba nejen duševního, ale i sportovního vyžití. Koupaliště vzniklo na popud Okrašlovacího spolku koncem 19. století,“ připomněl ředitel muzea v Hostinném Tomáš Anděl. „Velkou slávu zažilo v 50., 60. a 70. letech, kdy se tam díky velkému prostoru konalo i mnoho společenských a kulturních akcí,“ dodal Tomáš Anděl.

Takhle má vypadat nové koupaliště v Hostinném. Foto: město Hostinné