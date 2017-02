V Turnově by měla vzniknout alternativní ScioŠkola

Turnov - Ve městě by měla vzniknout ScioŠkola, která nabídne alternativu k běžným základním školám v regionu. Projekt společnosti Scio je založen na svobodném přístupu k učení, kde si děti postupně čím dál více určují, co a jak by se chtěly učit.

dnes 10:26 SDÍLEJ:

ScioŠkolaFoto: Archiv

První taková škola byla na podzim 2015 otevřena v Praze, loni na podzim přibyly další tři v Praze, Brně a Olomouci. Další by mohla vzniknout v Turnově, záležet bude na zájmu, ve středu o tom informovala mluvčí projektu Lucie Macášková Hejbalová. Scio má v plánu letos otevřít další tři školy, jisté už jsou v Praze a Frýdku-Místku, o třetím městě se rozhoduje mezi Kolínem, Plzní a Turnovem. "Čím víc dětí se do 13. února předběžně zaregistruje na školní rok 2017/18, tím je šance vyšší," sdělila Macášková Hejbalová. První ročník je podle ní v Turnově už obsazen. Je ale možné registrovat ještě děti do druhého až šestého ročníku. "Díky poloze města se o školu ucházejí také rodiče z okolí Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště, Liberce, Jablonce nad Nisou, Železného Brodu, Semil i Jičína," dodala. Ve ScioŠkolách se uplatňují nejnovější poznatky v oblasti vzdělávání, kognitivních věd i zkušenosti z inovativních škol. Místo tříd jsou koleje o maximálně 20 žácích napříč ročníky. Každá má až dva průvodce. Kromě matematiky, češtiny, angličtiny a tělocviku žáci klasické předměty nemají. Vše ostatní se vyučuje projektově. Žádná hodnocení známkami. "ScioŠkola nabízí možnost připravit děti na život v 21. století. Nevíme, jaký svět bude, ale umíme je připravit na to, aby uměli přijmout změny jako výzvy," řekl zakladatel pražského gymnázia PORG i ScioŠkol Ondřej Šteffl. ScioŠkola v Turnově není zapsaná v rejstříku škol a zatím hledá budovu, výuku by přitom chtěli zahájit už na podzim. "V tom případě by se ale jednalo o zápis školy v mimořádném termínu, k čemuž musí být podle školského zákona důvody hodné zvláštního zřetele. Ty nám v tuto chvíli nejsou známy, ovšem jejich posouzením se bude zabývat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které o zápisu školy rozhoduje," řekla ČTK mluvčí Krajského úřadu v Liberci Markéta Dědková. "Jiný charakter vzdělávání pro nadané děti je určitým pozitivem. V obecné rovině se dá říct, že v konkurenci s jinými školami tuto alternativu podporuji, ale nutno zmínit, že základní vzdělávání je věcí obcí a tady zatím k žádné dohodě nedošlo," řekl dnes ČTK hejtman Martin Půta (STAN). Klíčové pro zápis školy do rejstříku bude podle něj stanovisko města Turnov. Tam ale zatím žádná jednání nebyla. "Městský úřad také zatím neobdržel žádnou oficiální žádost na podporu tohoto projektu," řekla dnes ČTK mluvčí turnovské radnice Anna Šupíková.

Autor: Redakce / ČTK