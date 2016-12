V zoo běží soutěž o nejhezčí mládě

Dvůr Králové - Vyhrát knihu Atlas živočichů střední Evropy mohou účastníci soutěže, kterou vyhlásila zoologická zahrada. Fotografie šestnácti mláďat najdou čtenáři na facebookovém profilu ZOO Dvůr Králové. Stačí kliknutím na To se mi líbí označit fotografie, které nejvíce zaujaly, a to do 3. ledna, dvaceti hodin.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Daniel Potocký

Letos se ve dvorské zoo narodilo téměř 630 zvířat ve více než 107 druzích. Jako první přišla na svět samička zebry Böhmovy Dasha, a to ráno 2. ledna, zatímco posledním přírůstkem jsou zatím ptáčata pelikánů. Zoo navíc letos přivítala hned tři mláďata nosorožců černých a podařilo se jí i několik prvoodchovů. Poprvé tu tak může veřejnost obdivovat mládě kočkodana bělonosého, štětkouna afrického nebo drila černolícího.

