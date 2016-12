Vánoce u rybářů: noční hlídky, rumíček, rozbité lokty

Trutnov - Petříkovická líheň zažívá v těchto dnech nápor. Lidé sem s oblibou jezdí pro ryby.

Je pět minut před otvíračkou, osmou ráno. Přesto už se u branky, která odemyká petříkovické rybářské království, klepou zimou první zájemci. Jen během dopoledne jich dorazí dvě stovky. Vánoční prodej ryb tady jede od 17. prosince. Lístečky s objednávkami se vrší. Kdo by nechtěl mít u štědrovečerní večeře tradiční rybu?

Největší nápor ještě teprve přijde. Nejvíc lidí dorazí dnes, den před Štědrým dnem. „Kaprů prodáváme 27-28 metráků, pstruhů 300 až 350 kilo. Amurů 80 kg, štik a candátů po 25 kilech," vypočítává Pavel Fér z trutnovské organizace Českého rybářského svazu, která je v petříkovických sádkách doma. Pečlivě se tam stará o líheň čtyř druhů pstruhů. S desítkami tisíc jiker si dávají opravdu precizní práci. Než skončí na talíři, absolvují dvou až tříletý cyklus. Kapry a další ryby vozí ze šlechtických vod Kolowratů z Opočna. Budete-li chtít, naservírují vám klidně sumce.

Ačkoliv prodej ryb probíhá v Petříkovicích celoročně a hlavně během prázdnin se výrazně stupňuje zájem o pstruhy, Vánoce znamenají pro místní rybářskou partu největší kolotoč. A pořádný. „Přicházíme tak na půl sedmou, odcházíme minimálně hodinu po zavíračce, která je v šest večer. Ale stává se, že jsme i déle. Přece nevyhodíme lidi, kteří sem přijedou," říká jeden z trutnovských rybářů Josef Morávek.

„Přes noc tady vždycky jeden z nás zůstává, aby všechno připravil, nechal vytopit buňku a hlídkoval. To jinak nejde," upozorňuje, jak střeží svoje království. „Největší nepřítel je zima," promne si promrzlé ruce. Na zahřátí tu mají čaj a kafe. Že by nebylo i něco ostřejšího? „Nóóóó," váhá Morávek s odpovědí. „Po ránu si dáme štamprličku rumíčka," prozrazuje s potutelným úsměvem. Jinak to tady frčí. Jeden vyřizuje objednávky, druhý tahá naběrákem ryby z vody, třetí je zbavuje života paličkou, kuchá vnitřnosti a porcuje, další kontroluje vodu a přebírá s mikroskopickou důsledností jikry. Pořád je co dělat. A někdy to je i rizikové. Devítikilového kapra, kterého právě vytáhl Lukáš Saibert, sice všichni obdivují, jeho rozbitý loket však už méně. „Ráno jsem uklouzl na schůdkách, které byly namrzlé, a už to bylo," líčí.

„Končíme na Štědrý den v poledne, kdy vyřizujeme jen předem objednané zakázky," upřesňuje Morávek. A co večer? Mají ještě chuť, po tom všem, na rybu? „Jasně! Kapřík nesmí na Vánoce na talíři chybět," hlásí.

Do džungle? Radši na dírky



Velmi početnou skupinu představuje trutnovská organizace Českého rybářského svazu. „I s mládeží je nás 1100, patří pod nás i Žacléř a Pilníkov," říká jeden z nestorů Josef Morávek. Nutností je pro členy roční povolenka k rybaření za 1200 Kč. V revíru na Dolcích, kde se nachytá ročně 30 metráků ryb, platí pravidlo lovné míry do 65 cm. Je-li ryba větší, pouští se zpátky. Ani mráz v zimních měsících neodrazuje nadšence s prutem, vyrážejí na vybraná místa na lov na dírkách. Při něm musí mít led minimálně 10 cm. Do něj se vytvoří díra a už se nahazuje udice. Nebylo by to lepší v teplejších podmínkách? Co takhle exotické dobrodružství ve stylu Jakuba Vágnera? „To je profesionál, pro propagaci rybaření udělal hodně. K tomu ovšem potřebujete špičkové vybavení. Radši zůstaneme u našich dobrých vod. Je to relax, kde máme svůj klid," povídá Morávek.

Jan Braun