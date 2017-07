Ve Dvoře opravují dům. Ulicí se jezdí jen v jednom směru

Dvůr Králové - S dalším dopravním omezením se musí na dva týdny vypořádávat řidiči ve Dvoře Králové.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

V Tylově ulici totiž odstartovala rekonstrukce budovy čp. 514. „Aby nedošlo k ohrožení chodců, je podél lešení místo jízdního pruhu vymezený koridor pro pěší. Řidiči tak musí počítat s částečným omezením dopravy, a to se zákazem odbočení z Fügnerovy do Tylovy ulice. Doprava ve směru od Hostinného do centra města tak bude možná pouze přes křižovatku u oční školy,“ sdělila mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková. Stavební práce na rekonstrukci budovy mají trvat minimálně do 7. července. Po dobu omezení nebude v ulici možné parkovat, podle pracovníků úřadu je však pravděpodobné, že dopravní omezení skončí dříve v závislosti na probíhajících opravách.