Ve škole roztrhal dres. Teď v její prospěch pracuje na městě zadarmo

Úpice - Úpický opoziční zastupitel Petr Hron odměny za svou práci pro město nepřijímá. Obratem je pravidelně posílá místním základním školám. „Úřadováním" přitom běžně stráví až 40 hodin měsíčně.

Petr HronFoto: DENÍK/Jaroslav Pich

Letos čtyřicetiletý Petr Hron je zastupitelem Úpice své první volební období. Sedí v tzv. opozičních lavicích. Za mandát a odpracovanou práci pro město mu náleží odměna ve výši stovek korun měsíčně.

I když nárok na ohodnocení má ze zákona, peníze nepřijímá. Každý půlrok je darem přeposílá místním základním školám.

„Ani jsem vlastně nevěděl, že řadoví zastupitelé odměny berou. A protože rodina nic nenamítala, rozhodl jsem se je věnovat školám, kde jsou peníze potřeba. Nejsem v zastupitelstvu pro peníze," říká Petr Hron, povoláním svářeč v jedné z úpických fabrik. „Nijak zvláštní mně to ale nepřijde. Určitě ve státě nejsem jediný a čekal jsem, že se i v Úpici se mnou někdo strhne," směje se.

ROZTRHANÝ DRES

Petr Hron podle svých slov prací okolo fungování města stráví až 40 hodin měsíčně. Porada s rodinou proto pro něho byla důležitá.

„Ohodnocení je sice fajn, ale pro pár stovek měsíčně nezbohatnu ani nezchudnu. Šlo mi jen o to, zda rodině nebude vadit, když budu čas věnovat do neohodnocené práce a budu místo toho chybět doma," vysvětluje.

Dosud zastupitelské peníze posílal úpické škole na Lánech. „To je srdcovka. Jako kluk jsem sem chodil, učila se tu i má dcera. Jsem čistokrevný Láňák," směje se. A přidává neméně zajímavý příběh. „Jako kluk jsem hrával za školu basketbal, byl jsem hrozně pyšný na svůj dres. Měl se vrátit, z hrdosti jsem si ho ale nechal. Později jsme se s kamarádem poprali a dres jsem roztrhal. Petr Kalousek, ředitel, z toho byl hodně smutný. Je to opravdu dobrý člověk, už tehdy mi to celé bylo hodně líto," vzpomíná Petr Hron. „Řekl jsem si, že tohle řediteli i škole jednou vrátím. Tohle byla krásná příležitost," vypráví.

MOTORKÁŘI I VOLBY

Hron ale nemyslí jen na domovskou základní školu. V lednu zastupitelé schvalovali přijetí jeho daru pro druhou úpickou „základku". Hron ji věnoval zhruba půlroční gáži ve výši 5,5 tisíc korun. Dříve podpořil třeba mistrovství České republiky v motokrosu, které se konalo v přidružené úpické části Radeč.

Paradoxní je, že sám přitom sponzory pravidelně shání pro vlastní sportovní činnost. Petr Hron se dlouhé roky vrcholově věnuje silovým disciplínám, vloni se dokonce stal mistrem světa v disciplíně zvané benchpress.

„Právě proto vím, jak těžké je sponzory a peníze shánět. Mám za to, že ředitelé obou základní škol v Úpici dělají práci velmi dobře. Přišlo mi smysluplné, že jim a také žákům mohu alespoň trochu pomoci. Mohl jsem sice sponzorovat vlastní sport, ale myslím, že ve školách tyhle peníze pomohou daleko víc," říká skromně.

A v otevřenosti i pokračuje, když přiznává, že v posledním roce funkčního období dary zřejmě rozdávat přestane. „Uvažuji o tom, že peníze použiji na financování kandidatury našeho hnutí do příštích voleb. Aby jsme to nemuseli platit ze svého," říká otevřeně.

A na co jeho peníze školy používají? „V podstatě je mi úplně jedno, do čeho ředitelé investují. Jsou to osoby na svém místě, dělají práci dobře a věřím, že dar využijí smysluplně" říká. Na ZŠ Úpice-Lány si díky zastupiteli v minulosti pořídili třeba sportovní dresy.

Možná i jako náhradu za kdysi roztrhané Hronovo tričko.