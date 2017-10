Ve Vysokém začíná Krakonošův divadelní podzim

Vysoké nad Jizerou - Na deset dnů obsadí Vysoké nad Jizerou ochotníci z celé republiky, neboť se tu koná 48. ročník Národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim. Od 13. do 21. října se odborné porotě představí devět divadelních souborů, program doplní čtyři hosté. Novinkou jsou pozdější časy představení, které se posouvají oproti předešlým ročníkům na 17 a 20 hodin.

V pátek se roztočí tradiční desetidenní maraton plný divadla, který vyvrcholí v sobotu 21. října slavnostním závěrečným vyhodnocením, udílením cen a nominacemi na Jiráskův Hronov 2018. Výkony devíti souborů, které postoupily do Vysokého z krajských přehlídek, posoudí odborná porota, jíž předsedá divadelní pedagog a režisér Milan Schejbal.



„Přichází čas zastavit se v každodenním běhu, vypnout mobilní telefony a začít se radovat z magické atmosféry, která provází divadelní představení. Najednou čas přestane být naším pánem a chvíle u kávy či skleničky dobrého moku je důležitější. Ti, kteří sem jezdí pravidelně více let, vědí dobře, o čem je řeč. A já pevně doufám, že nováčci to rychle pochopí a vtáhnou do sebe zážitky i na příští roky,“ charakterizuje vysockou národní přehlídku její ředitelka Svatava Hejralová.



Vlastík ve Vysokém

Krakonošův divadelní podzim (KDP) každý rok provází tematické výstavy. Tou první na městském úřadě je prezentace nových držitelů Zlatého Tyla, ta druhá je a není optimistická. Je celá zasvěcená osobnosti ochotnického divadla a dobré duši vysocké přehlídky, která tento rok už nedorazí. Je jím Vlastimil Ondráček z Karlových Varů. Takzvaná Půdička vysockého divadla je plná fotografií z jeho pobytů ve Vysokém s komentáři těch, kdo na něj rádi vzpomínají.



Milou součástí divadelní události jsou také každodenní vítání před místním divadlem od 15 hodin, kdy z jeho balkonu shlíží na ochotníky Krakonoš a pronáší k nim vítací řeč. Hostem besedy v neděli 15. října bude Milan Schejbal – pedagog DAMU a divadelní režisér, jehož režijní práce jsou momentálně v programu například domovského příbramského Divadla Antonína Dvořáka, pražského Studia Dva, brněnského Mahenova divadla, Východočeského divadla Pardubice, Městského divadla v Mostě atd. S Vysokým má společnou nejen momentální funkci předsedy odborné poroty, v minulých ročnících tu vedl vzdělávací kurzy, a to zvláště známý KOPR (Kurz praktické režie) nebo KDP mladým. Svůj režijní podpis také zanechal hned pod několika inscenacemi místního DS Krakonoš.



Překvapením bude tzv. nočníkové představení korupčního spolku Vobskočák ve středu 18. října po 22 hodině, které vzniká přímo na přehlídce, protože členové spolku jsou z různých koutů Česka. „Spolek vznikl spontánně v roce 1980 ze stálých hostů přehlídky z celé republiky jako první korupční spolek u nás a jméno Vobskočák získal podle tance, kterým improvizovaně vítali vysocký soubor, jenž účinkoval na přehlídce tehdy poprvé, spolu s Kačenkou, milou Krakonoše.



Spolek dobrovolně převzal roli baviče přehlídky. Jistě se vybaví skvělá nočníková představení Mlynář a jeho dítě, Rychlodlabing, balet Labutí jezero a další,“ připomíná Svatava Hejralová. Právě Rychlodlabing je legendárním představením s Vlastimilem Ondráčkem. Spolek Vobskočák pak s ubývajícími členy ubíral na aktivitě, v posledních letech se však svou slávu snaží obnovit, a to i prostřednictvím nočníkových představení.

Vzdělávací programy pro ochotníky

Ani letošní ročník KDP neopomine vzdělávání ochotnické veřejnosti. A začne u té nejmladší generace. KDP mladým povede režisérka a scénografka Kateřina Baranowska, jednodenní kurz jevištní řeči Regina Szymiková, pedagožka pražské DAMU. Tradiční je Klub režisérů SČDO s Jaromírem Kejzlarem a režisérem Svatoplukem Vašutem i každovečerní 7. ročník Semináře KDP s režisérem Rudolfem Felzmannem.



A téměř povinnou součástí pro účastníky je dopolední rozborový seminář, který se týká představení z předešlého večera. „Rozbory provádí členové odborné poroty z řad režisérů, scénografů, divadelních teoretiků či dramaturgů, kteří se snaží přítomným spíše radit, než vytýkat chyby. Pomáhají jim tak hledat cesty a způsoby, jak lépe dosáhnout cíle,“ konstatuje Hejralová. Tu letošní porotu pod vedením zmíněného Milana Schejbala tvoří Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS Praha, scénograf Jaromír Vosecký, dramaturgové Zdeněk Janál a Luděk Horký, tajemníkem poroty je Jaroslav Vondruška, ochotnický režisér a člen Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO).

Krakonošův divadelní podzim

Celostátní soutěž probíhá formou postupových regionálních přehlídek a vrcholí právě národní přehlídkou ve Vysokém nad Jizerou. Vyhlašuje ji Český svaz divadelních ochotníků společně s městem Vysoké nad Jizerou za finanční podpory Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Pořadatelem je Občanské sdružení Větrov ve Vysokém nad Jizerou společně s místním Divadelním spolkem Krakonoš a městskou knihovnou, v níž je také přehlídkové informační středisko. Účastníkem přehlídky mohou být jen soubory z obcí, které nemají více než 5000 obyvatel a nejsou součástí vyššího samosprávního celku.



Záštitu nad letošním ročníkem převzali senátor Jaroslav Zeman a hejtman Libereckého kraje Martin Půta, hlavním partnerem přehlídky je společnost UniControls. Jana Fričová