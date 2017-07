Věra, Lela, Aňa a Ester Geislerovy poprvé vystavují společně. V trutnovském Uffu

Trutnov – Zatím ještě nikde nebyla k vidění expozice, kde autorkami jsou výtvarnice, tedy jen ženy. Přitom jsou pouze z jedné rodiny - matka a její tři dcery. A navíc slavné umělkyně. Od včerejška je taková výstava k vidění v galerii Společenského centra Uffo. Svůj Rodinný komplex tam představují Věra, Lela, Aňa a Ester Geislerovy.

Je to výjimečná koncentrace výtvarného talentu na jednom místě. Maminka Věra je akademickou malířkou. Jako jedna z prvních se věnovala oblasti nazývané art video. Tři dcery mají nadání po ní - nejstarší Lela je úspěšnou kreslířkou, prostřední Aňa se kromě herectví věnuje i psaní, a nejmladší Ester k herectví přidala vizuální umění.

Každá nechává v Uffu vlastním, originálním způsobem nahlédnout do intimního světa rodinných vztahů. „Málokdo ví, že máma je skvělá malířka, že Aňa skvěle fotí a že Lela nedělá jen komiksy. No, a já si pohrávám s našimi hlasy, které jsou dost podobné, takže diváka zmátnu ve zvukové instalaci," popsala Ester vystavená díla.

Do expozice přitom zařadila také na plátno promítnuté, obkreslené a vymalované snímky (diapozitivy) z dětství. Lela vystavila obrazy ženských postav, které musely samy zvládnout kritické chvíle a těžkosti života, a maminka Věra abstraktní obrazy. „Obdivuju, co umí sestry a máma, je to inspirativní," přiznala Aňa, která představila sadu rodinných minipříběhů ve fotografiích a také podepisovala vlastní knihu deníkových zápisků P. S., kterou ilustrovala sestra Lela.

Dcery se shodují v obdivu k mámě Věře coby malířce. Ona ale kvůli starostem o rodinu přestala koncem osmdesátých let malovat. Přály si, aby opět začala. Správným impulzem se po 32 letech stala právě společná výstava v Trutnově. „Jsem ráda, že to mámu donutilo zase malovat a že má první výstavu od svých studií. Je na sebe tak náročná, že kromě jejích známých její obrazy dosud nikdo nikdy neviděl. A přitom od ní to všechno začalo," uvedla Lela.

Výstava se jmenuje Rodinný komplex. „Onen komplex, to jsem vlastně já. Kvůli tomu, že jsem tak dlouho nemalovala a začala jsem až vlastně díky dětem," vysvětlila Věra.

Nevšední odkrývání intimity rodinných vztahů Geislerových ocenil i filmový režisér Jan Hřebejk. Navzdory svým padesátinám v den vernisáže radši vyrazil do Trutnova a dokonce se při zahájení ujal úvodního slova. „Jsou to čtyři osobnosti, jejich životní příběhy a tvorba jsou pozoruhodné. Ke z nich mám vztah obdivu, respektu a náklonnosti," řekl.

Výstava rodu Geislerových je v galerii Uffa přístupná do pátka 28. července.