Věznice v Žacléři na prodej dál čeká. Zdržují ministerstva

Žacléř - Už je to takřka rok, kdy Krajské ředitelství policie Hradec Králové potvrdilo podepsání smlouvy s kupcem žacléřské věznice. Ministerstvo financí nyní celou transakci schválilo, dál se však čeká na verdikt vnitra.

Žacléřská vězniceFoto: DENÍK/Aleš Vaníček

Před rokem v dubnu na veřejnost poprvé prosákla informace o prodeji žacléřské věznice. Chátrající objekt léta marně hledal využití. Když už se zájemce našel, zastavila se transakce na pomalém administrativním molochu.

Kupní smlouvy totiž nejprve muselo schválit ministerstvo financí. Ale ačkoliv se původně mluvilo o měsíční lhůtě, došlo k tomu teprve před třemi týdny. Nyní záležitost týkající se žacléřské věznice leží údajně na stole dalšího ministerstva – vnitra.

„Po vystavení schvalovací doložky ke kupní smlouvě ze dne 14. března 2017 jsme ji postoupili zpět na prodávajícího, tedy ministerstvo vnitra. To by po zaplacení kupní ceny mělo požádat o vložení smlouvy do katastru nemovitostí. Poté přejde vlastnictví nemovitosti na nový subjekt," sdělil Jakub Vintrlík z Oddělení Vnějších vztahů a komunikace ministerstva financí.

„Schválené smlouvy ze strany ministerstva jsme dosud neobdrželi," sdělil ale Karel Hausvater, vedoucí odboru správy majetku Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje. Vyjádření ministerstva vnitra se včera Deníku získat nepodařilo.

KUPEC NEZNÁMÝ

Ani po roce, v dubnu 2017 tak není transakce u konce. „Po obdržení schválených smluv bude kupující vyzván k úhradě kupní ceny. Po zaplacení zadáme návrh na vklad do katastru nemovitostí," doplnil Hausvater z krajského ředitelství policie.

Areál žacléřské věznice je opuštěný a na prodej už dlouho. Jedinými návštěvníky za léta chátrání byli zloději, kteří pobrali téměř vše, co se dalo zpeněžit.

„Povinnost správného hospodáře nám velí zbavit se nepotřebného majetku. Žacléřský areál byl nabídnutý k prodeji snad osmkrát. Současný kupující jako jediný splnil požadavky. O jeho totožnosti či záměrech zatím nesmíme podávat žádné informace," sdělila před časem mluvčí krajské policie Ivana Ježková.

VĚZNICE Z UČILIŠTĚ

Ani v samotném Žacléři zatím nevědí, jaké má investor s objektem plány. Tamní radnice interní informace také nedostává. „Nevíme nic nového. V katastru nemovitostí změna neproběhla, poslední zprávy jsou takové, že se čeká na potvrzení kupní smlouvy," sdělila včera místostarostka Žacléře Eva Rennerová.

Z původně hornického učiliště stát udělal věznici v 60. letech minulého století. Za své prohřešky tu pykalo až pět set odsouzených. V 90. letech byla část areálu zrekonstruována pro pohraniční policii, po reorganizaci na cizineckou a přesunu jinam bylo zdejší oddělení zrušeno. Tím aktivity v areálu takřka utichly. Budovy nyní využívají jen policisté k výcvikům zásahů v uzavřených objektech.

Z historie věznice



Žacléřský útvar Sboru nápravné výchovy ČSR byl zřízen v říjnu 1967. Ještě v roce 1987 ve věznici pracovalo 144 příslušníků, kteří se starali o 487 odsouzených. Pracovali na mnoha místech regionu, k největším zaměstnavatelům patřily doly, ZPA Trutnov a 46 vězňů, odsouzených pro nedbalostní trestné činy, pracovalo i na výstavbě zotavovny Přední Labská ve Špindlerově Mlýně. Ministerstvo spravedlnosti útvar SNV Žacléř uzavřelo k 31. prosinci 1989. Odsouzení se přemístili do věznice Vinařice.