Vítala Masaryka, miluje klobásy. Nejstarší občanka Trutnova slavila 105 let

Když byla v první třídě, vítala v moravském Velkém nad Veličkou na Hodonínsku prezidenta Masaryka. Teď je jí 105 let, ráda zazpívá vnoučatům, dá si s chutí guláš nebo oblíbené klobásky.

Kateřina Růžičková dnes odpoledne uvítala doma trutnovského starostu Ivana Adamce, který přišel popřát nejstarší občance města. „Slavili jsme to týden, pořád někdo chodil. Příbuzní, známí, celá ulice," líčila průběh oslav jubilantka, která se navzdory vysokému věku udržuje v dobré kondici.

„Jen špatně slyším, musíte na mě křičet. A šmajdám na obě nohy," práskla hned na sebe. Přesto bez zaváhání odrecitovala text, který před bezmála sto lety povídala Masarykovi. „Jó, básničky. To bylo moje," prozradila. „Byla jsem mrňavá, tak pan prezident se nade mnou naklonil a já jsem odříkala text," zavzpomínala na setkání s prvním československým prezidentem.





Kateřina Růžičková se udržuje v obdivuhodné kondici. Cvičí, ráda si čte, večer se podívá na zprávy nebo romantický film. „Ráda mám Toulavou kameru v České televizi, to je moje," vybrala oblíbený pořad. Bylo jí přes devadesát a pořád jezdila na kole. „Ještě před deseti lety jsem jezdila. A paní Luxová má ještě moje kolo," pobavila gratulanty. „Teď už by mi museli koupit automobil."

Denní režim má pečlivě naplánovaný. „Ráno vstanu, pak musím chodit, to mě doma kontrolují. Potom si čtu, musím povinně jíst, cvičit a zase si jdu číst," popsala s úsměvem denní harmonogram. „Nekouřím, nepiju, nefetuju, to platí pořád," řekla nejstarší občanka Trutnova.



Kateřina Růžičková se synem Pavlem.

Městská matrika registruje k dnešnímu dni osm občanů, kteří přesáhli hranici sta let. Kateřině Růžičkové „dýchá na záda" Jaroslava Jurschninová, které bude 105 let už 7. dubna. Nejstarším mužem je Jiří Vysoudil, jemuž bude 105 let 8. srpna. Podle statistik k 31. 12. 2016 žilo v celém Královéhradeckém kraji 34 občanů starších 100 let. Zajímavé je, že z drtivé většiny se jedná o ženy, kterých je 26, mužů 8.