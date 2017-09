Vlak z Hradce do Trutnova by mohl být rychlejší

Trutnov - Lepší zpřístupnění památky Kuks vlakem, elektrizace páteřních tratí i modernizace vlakových vozů. To byla témata, která probíral náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Martin Červíček se zástupci dopravců během trutnovského Dne železnice.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Divíšek

„S Českými drahami jsem diskutoval například možnosti stavění rychlíků v Kuksu, kam po celý rok míří přes sto tisíc návštěvníků. Ročně se zde koná hned několik významných akcí, během kterých jsou vlakové spoje do místa posilovány, ale taková památka by si zasloužila lepší přístup veřejnou dopravou během celého roku,“ řekl po jednání se zástupci ČD náměstek hejtmana Červíček.

Další jednání o rozvoji železniční dopravy proběhlo se zástupci společnosti GW Train Regio. Ta letos slaví 20. výročí provozování tratě Trutnov – Svoboda nad Úpou. Dopravce zde představil možnosti modernizace motorové jednotky, která by zajišťovala dopravu na této trati v dalším období.

Tématem k diskusi se stalo i zvýšení komfortu a zrychlení železniční dopravy na území kraje. Tyto požadavky zaznívají ze strany Královéhradeckého kraje, kdy kraj usiluje o zkracování cestovních dob na páteřních tratích mezi velkými městy a obcemi. „V této věci jednáme s vedením Správy železniční dopravní cesty. Jednou z nejvýznamnějších relací je Hradec Králové – Trutnov, kde by se dalo zrychlení dosáhnout, a to hned několika způsoby,“ řekl Martin Červíček. První z možností dosažení zkrácení jízdní doby a zajištění konkurenceschopnosti osobní železniční dopravy je pokračování modernizace a elektrizace tratě z Jaroměře přes Trutnov do Svobody nad Úpou. Druhou možností se odborníkům jeví odstranění přepřahů rychlíků v Hradci Králové.

Stát financuje provoz rychlíků a kraj objednává osobní a spěšné vlaky. Momentálně stát i kraj řeší podobu objednávky železniční dopravy pro další období. Aktuální záměr státu je ukončení rychlíků z Prahy v Hradci Králové a spojení do Trutnova by bylo zajištěno s přestupem v Hradci Králové. Stát by se i nadále finančně podílel na tomto provozu. Tento způsob organizace dopravy by umožnil dosáhnout poptávaného zrychlení železničního spojení z Hradce Králové do Trutnova. „Takový postup má výhodu ve zrychlení dopravy, ale má i svá negativa v podobě přestupu pro některé cestující. Nechceme dopustit výrazné zhoršení komfortu cestování pro obyvatele Královéhradeckého kraje způsobené ztrátou možnosti přímého spojení s hlavním městem. Z tohoto důvodu budeme se státem dále jednat a optimální je právě pokračování elektrizace tratě z Jaroměře do Trutnova a z Týniště nad Orlicí do Letohradu," doplnil náměstek hejtmana Martin Červíček.