Vlakové nádraží se promění

Dvůr Králové - Přístup k železniční stanici i podoba nádraží mají během roku 2017 projít výraznou obměnou. Město Dvůr Králové vstoupilo do jednání se Správou železniční dopravní cesty, která objekt vlastní. A dočkalo se kladné odpovědi.

NÁDRAŽNÍ BUDOVA ve Dvoře Králové projde rekonstrukcí. Vloni majitel vyměnil okna, letos přijdou na řadu další opravy.Foto: mudk.cz

Dlouhá léta upozorňují občané Dvora Králové na nereprezentativní stav místního vlakového nádraží. Fasáda budovy je v zanedbaném stavu, výrazná vlna kritiky se ale stále častěji snáší také k pěšině, která sem přivádí zákazníky drah a která je prakticky jedinou přístupovou cestu pro pěší, pokud nechtějí absolvovat trasu po hlavní silnici bez chodníku. Trpělivost po vlně stížností došla i městu. Vstoupilo do jednání s vlastníkem, který nyní přislíbil nápravu.

A diskuse královédvorského starosty Jana Jarolíma se zástupci Správy železniční dopravní cesty přineslo konkrétní výsledky. Budova, do níž dlouhá desetiletí nikdo neinvestoval, projde v nejbližší době proměnou.

„Naším cílem je tuto budovu celkově opravit, aby byla důstojnou branou do města. V loňském roce došlo ke kompletní výměně oken. Pracujeme také na dokumentaci, která povede k opravě fasády a osvětlení veřejně přístupných prostor. Tyto práce bychom rádi zrealizovali v letošním roce, kdy také chceme vyřešit nevyhovující stav přístupové komunikace pro pěší. A to i přesto, že celá neleží na našem pozemku. I k tomu máme připravenou dokumentaci," uvedl Pavel Horáček, vedoucí provozního oddělení Správy osobních nádraží Hradec Králové.

„Pro město i jeho občany je skvělé, že by rekonstrukce mohla proběhnout už letos. Nebudeme muset čekat další roky jako v jinde. Velmi si cením také nabídky na rekonstrukci komunikace pro pěší. Její neutěšený stav je terčem čím dál větší kritiky ze strany občanů, kteří ji pro cestování vlakem využívají," poznamenal.

Při opravách by přitom měly obě instituce spolupracovat. V přízemí výpravní budovy se totiž nachází nevyužité prostory, které lze upravit pro komerční či jiné potřeby. O jejich využití však dosud není rozhodnuto. „Rádi přivítáme každý smysluplný návrh i ze strany města," sdělil Pavel Horáček. Město by podle informací mohlo mluvit také do samotného vzhledu nádražní budovy i dalších prací, které se objektu budou týkat.