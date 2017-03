Vrchlabí investuje do úpravny vody, skateparku i cyklotras

Vrchlabí - Letošní rozpočet města Vrchlabí ve výši 320 milionů, schválený zastupiteli, počítá vedle běžných výdajů rovněž s investičními akcemi.

Patří mezi ně vybudování skateového parku za 650 tisíc korun v areálu ZŠ Školní na Liščím kopci, výměna původní štěrkové silnice v lokalitě Kalvárie za 7 milionů Kč či další budování cyklotras. Zásadní investiční prostředky chce město vložit do úpravny vody v Herlíkovicích. „Je to srdce města, které dodává veškerou pitnou vodu. Zažádali jsme o dotaci na státní fond životního prostředí. Pokud bychom ji získali, tak v letošním roce zahájíme její rekonstrukci zhruba za 70 milionů korun," uvedl starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Město bude pokračovat v projektu opravy Labského nábřeží, kde vznikne rovněž cyklostezka. Chce vytvořit i další a vzájemně je propojit. „Náš záměr je, aby cyklostezky byly průjezdné z Lánova až na Horní Brannou. Tady počítáme s krajskými dotacemi," konstatoval starosta. Vrchlabí plánuje i stavební práce na náměstí Míru, které změní podobu. „Dokončujeme dokumentaci k územnímu rozhodnutí tak, abychom mohli vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Řeší se ovšem stále majetkoprávní vztahy," poznamenal Jan Sobotka.

Úpravou prochází regulace provozování hazardních her ve městě. Obecní vyhláškou je povolených šest míst, v nich se o hodinu zkracuje otevírací doba, ve všední dny do druhé hodiny ranní, o svátcích a víkendech do třetí hodiny ranní.