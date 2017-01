Vrchlabské nemocnici velí od prvního ledna brigádní generál

Vrchlabí - Nemocnice Vrchlabí má od prvního ledna nového ředitele. Brigádního generála Božetěcha Jurenku.

Božetěch JurenkaFoto: Archiv

Působil v polní nemocnici v Afghánistánu, americkém Pittsburghu, Saudské Arábii, dělal primáře v Motole, Na Homolce a Ústřední vojenské nemocnici, byl náčelníkem vojenské zdravotnické služby. Patří mu řada vyznamenání, mimo jiné Záslužný kříž ministra obrany České republiky. Božetěch Jurenka byl od 1. ledna 2017 jmenován novým ředitelem a bude zodpovídat za chod a rozvoj medicínské části nemocnice. Do nové pozice ho jmenoval Luděk Pelikán, jednatel společnosti PENTA hospitals CZ, která Nemocnici Vrchlabí vlastní. Společnost PENTA hospitals CZ se bude i nadále podílet na řízení administrativní části nemocnice a bude se aktivně podílet na jejím rozvoji. „Chci pokračovat v nastolené strategii a dlouhodobých plánech, naším cílem je především spokojený pacient," říká nový vrchlabský ředitel Jurenka.

Vrchlabské nemocnici velí brigádní generál

Brigádní generál s osmadvacetiletou praxí v oboru anesteziologie a intenzivní medicíny a zkušenostmi z armády, velí od prvního ledna Nemocnici Vrchlabí.

PRÁCE ZALOŽENÁ NA PROFESIONALITĚ

Loni v létě koupila Nemocnici Vrchlabí společnost PENTA hospitals CZ, jejímž jednatelem je Luděk Pelikán. Ten se bude i nadále podílet na dlouhodobém rozvoji nemocnice a Božetěch Jurenka bude odpovědný za medicínskou část nemocnice. Čeká zaměstnance pořádná vojna? „Určitě nečeká, protože nemají potřebný vojenský výcvik," prokáže hned na úvod smysl pro humor Jurenka. „Budu se snažit zavést do chodu nemocnice řád, který je nezbytně nutný pro bezpečí pacientů i personálu. To nesouvisí s vojnou, ale s profesionálním přístupem v kterémkoli oboru. Dnešní práce ve zdravotnictví je založena na profesionalitě, ne na vojně jako řemen," dodává již zcela vážně.

Rodák z Frýdku-Místku posbíral lékařské i manažerské zkušenosti na předních pracovištích v Praze i zahraničí, jako hlavní anesteziolog působil dva roky i v polní nemocnici v Afghánistánu. „Protože mám zkušenosti s řízením zdravotnické služby Armády České republiky, což byla čistě manažerská pozice, a s dlouhodobým vedením velkého klinického pracoviště v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, předpokládám, že stát v čele Nemocnice Vrchlabí nebude o mnoho náročnější. Věřím, že své poznatky z předchozího působení bohatě zúročím. Přicházím ale s respektem k novému prostředí a na práci v Krkonoších se hodně těším," sděluje ke svému nástupu do Vrchlabí.

PLÁNUJE POSÍLENÍ PERSONÁLU ŠPITÁLU

S čím přichází Božetěch Jurenka? „Naše nemocnice je velmi dobře přístrojově vybavena, což představuje velkou výhodu a dobrou výchozí pozici.

Většina stávajícího personálu nemocnice je loajální, stabilní a odborně na výši. Jejich práce si vážím a pevně věřím, že společně vybudujeme ´nemocnici zítřka´. Největší slabinu, ostatně jako je tomu v českém i evropském zdravotnictví obecně, vidím v nedostatku dalšího kvalitního zdravotnického personálu. Nemocnice však zahájila na konci roku masivní personální kampaň, ze které máme již první vlaštovky. V kampani nabízíme dobré pracovní prostředí a hlavně zajímavé platové podmínky," říká nový ředitel a předkládá další svoje představy: „Naším záměrem je rozvoj oddělení chirurgie a traumatologie, kde má Nemocnice ve Vrchlabí velice dobrou tradici. Náš tým na konci roku posílili zkušení specialisté z chirurgie. Tým anesteziologů se pak rozroste o nové kolegy během prvního kvartálu 2017. Rozvoj nemine ani interní oddělení, které je základním oborem a srdcem každé nemocnice. S novým primářem interny, doktorem Kajzrem, plánujeme vybudovat kvalitní kardiologickou péči." Mezi další cíle řadí rovněž znovuobnovení užší spolupráce s praktickými lékaři regionu.

BUDE JE ZAJÍMAT NÁZOR PACIENTŮ

„Dlouhodobým cílem je získat důvěru pacientů, kterým chceme nabídnout kvalitní a bezpečnou péči," zdůrazňuje. „Stabilizací personálu a rozšířením oborů poskytované péče se nám to jistě podaří. Historie Nemocnice Vrchlabí se datuje až do roku 1832 a nachází se v jedné z nejhezčích přírodních oblastí České republiky. Myslím, že máme na čem stavět," upozorňuje.

Vedle rozvoje kvalitní péče v chirurgických a interních oborech označuje za klíčové vybudovat pro vrchlabskou nemocnici dobrý kredit. „Považuji za velmi důležité, aby Nemocnice Vrchlabí byla přátelská a vstřícná k našim pacientům. Učinili jsme již první kroky, které jsou standardní v každé akreditované nemocnici a týkající se přesného monitorování a následného vyhodnocování kvality péče a bezpečnosti nemocných i zaměstnanců. Názor pacientů nás bude rozhodně zajímat, protože jejich spokojenost je naší prioritou," připomíná Jurenka. S čím se nepočítá, to je znovuzavedení porodnického oddělení. „Vzhledem k tomu, že tato péče je v současné době kvalitně poskytována v okolních městech, nebudeme se na ni v nejbližším horizontu zaměřovat. Naším cílem je vybudovat skvělou nemocnici pro místní obyvatele a návštěvníky hor, na jejíž péči se mohou spolehnout," říká.

Dva roky v polní nemocnici



Božetěch Jurenka disponuje bohatými osobními zkušenostmi s válečnou medicínou a medicínou katastrof. Nejsilnější zážitky má z polní nemocnice v Afghánistánu, kde působil v letech 2007 až 2008 jako hlavní anesteziolog. Byl rovněž u organizace leteckých transportů a zajištění těžce raněných, nejen českých, vojáků do domovských zemí. „Byla to pro mne cenná životní zkušenost. Spolupracoval jsem s mnoha výbornými lékaři a sestřičkami, jejichž práce si velmi cením. Rychlá souhra a důvěra uvnitř zdravotnického týmu je v polních podmínkách stejně důležitá jako v ´běžné´ nemocnici," upozorňuje.



Nový ředitel vrchlabské nemocnice je držitelem řady vyznamenání. „Mezi ty nejvýznamnější patří záslužný kříž ministra obrany České republiky II. stupně či Medal of the Chief of Military Medical Services in NATO. Cením si také diplomu a uznání za celoživotní práci v oboru a významný přínos k rozvoji od České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Všech vyznamenání si velmi vážím, ale tím nejcennějším jsou pro mne získané profesní a lidské zkušenosti a nerozlučná přátelství," říká.