Výběr pomníku provázely vášně a nenávist. Nakonec žádný nebude

Trutnov - Poněkud hořce vyzněla vyhlášená soutěž, ve které nejen soutěžní porota, ale později také veřejnost, vybíraly z osmi výtvarných návrhů na pomník určený ke stému výročí vzniku Československa v příštím roce. Trutnovští si vzali na sebe těžký úkol. Vybrat dílo, které by se stalo důstojnou vzpomínkou na dějinnou událost, se nakonec ukázalo jako neuskutečnitelné.

Výběr pomníku provázely vášně a nenávist. Nakonec žádný nebudeFoto: Vizualizace

Už na samém počátku rozhodovacího procesu ani jeden z návrhů neoslovil porotu natolik, že by určila vítěze. Nakonec udělila dvě druhá místa, a to návrhům Pylon 1918 a Schodiště času s levitujícím lvem. Při rozhodování měl tedy pomoci názor obyvatel, kteří hlasovali ve veřejné anketě, když si mohli předtím všechny návrhy prohlédnout v Uffu. Svůj hlas však hodilo do schránky z celého Trutnova pouze 422 lidí a z tohoto počtu jich nejvíce, 105, hlasovalo pro Schodiště času. Zastupitelům, kteří měli mít poslední slovo, však veřejná anketa nepomohla a nakonec se rozhodli žádný z předložených návrhů nevybrat.

Verdiktu předcházely emočně vypjaté tahanice, které začaly už při veřejné debatě o dvou zmíněných návrzích i s jejich autory, uskutečněné nedávno v Uffu. Střetlo se tam několik názorových proudů, kdy své kritické postoje k předloženým dílům vyjádřili například historik Vladimír Wolf nebo ředitelka Galerie města Trutnova Lucie Pangrácová. Spory o profesionalitu a důstojnost vzhledu a umístění budoucího památníku vyvrcholily právě na pondělním jednání zastupitelstva, kdy zastupitel Petr Přívratský (jeden z autorů zmíněného návrhu Schodiště času) dokonce prohlásil, že Lucie Pangrácová by měla zvážit své setrvání ve funkci, protože se podle něj nechová profesionálně. Ani sociální síť nezůstala k problematice lhostejná.

„Spory, připomínající vesnickou rvačku, která se kvůli návrhům strhla, mě mrzí. Umění sice může provokovat, ale v případě památníku, který má důstojně připomínat významnou historickou událost, musíme být opatrní. Nechutné invektivy nejsou na místě. Památník má stmelovat a ne rozdělovat společnost,“ řekl mimo jiné na jednání starosta města Ivan Adamec a dodal: „Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili soutěže, a také všem, kteří přišli do Společenského centra UFFO a hlasovali. „Ani jeden z návrhů nás neoslovil natolik, abychom se rozhodli pro jeho realizaci. Raději přijdeme s jiným způsobem, jak si významné výročí vzniku samostatného československého státu připomenout,“ uzavřel starosta tento, poněkud nepovedený, trutnovský pokus o dobrou věc. Na závěr dodejme, že podle pravidel soutěže mají obdržet tvůrci dvou zmíněných návrhů, kterým porota přiřkla stříbrné umístění, finanční odměnu po třiceti tisících korunách, ostatní všichni po osmi tisících korunách.