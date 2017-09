Vysadili strom republiky a uložili vzkazy příštím generacím

Rudník - Desátých Svatováclavských slavností využili v Rudníku k vysazení stromu republiky k 99. výročí založení Československa. Lípu umístili na travnatou plochu před obecním úřadem a k jejím kořenům přidali speciální schránku se vzkazy budoucím generacím. Vložili do ní popis současné situace v obci, dokonce i s aktuálním rozpočtem. Doplnili ho dopisem, na kterém pracovali školáci místní základky, a připojili několik běžných věcí ze současného života. Včetně kartáčku na zuby.

Kateřina Berkovna z Dubé, choť Hannibala z Valdštejna, majitele místního panství od roku 1596, uložila v Rudníku do země vzkazy příštím generacím.Foto: DENÍK/Jan Braun

„Udělali jsme to záměrně rok před velkým výročím založení republiky, kdy se dají očekávat celonárodní oslavy na každém místě a davové šílenství. Všude se bude slavit stoleté jubileum a sázet stromy. V Rudníku jsme na to mysleli v předstihu a udělali akci předem,“ vysvětlil starosta Aleš Maloch, který pochválil za dobrou ideu kulturní komisi. „Dneska to vypadá jako nuda, ale za sto či více let se tomu třeba naši následovníci zasmějí, jak jsme žili a jaké věci jsme používali,“ poukázal na obsah ocelové roury, vyrobené zámečníkem z Hostinného, na které je uveden obecní znak a datum uložení. „Artefakty dnešní doby jsme zatavili a ještě umístili do plastové nádoby, aby opravdu dlouho vydržely,“ upřesnil starosta.

Při slavnostní události vysazení stromu republiky a uložení vzkazu příštím generacím ho doprovodili čestný občan Rudníku, historik, kronikář a bývalý učitel Stanislav Wajsar, a Kateřina Berkovna z Dubé, choť Hannibala z Valdštejna. Jemu patřilo panství, tehdejších Heřmanových Sejfů, od roku 1596.

Podle údajů z kroniky byl Hannibal z Valdštejna vzdělanec, hejtman Královéhradeckého kraje a také pán na Hostinném a Velichovkách. Do obce tehdy pozval stavitele Valmadiho, aby provedl přestavbu kostela v renesančním stylu. V roce 1598 nechal přistavět věž, zvonici a nad vchod umístil kamenný erb Valdštejnů a Berků z Dubé. Jeho manželka Kateřina z Dubé a z Lipé začala v roce 1602 se stavbou zámku a kostelu věnovala unikátní, 150 kilogramů těžkou, bronzovou křtitelnici pro křtění dětí. Po smrti Hannibala z Valdštejna v roce 1622, který byl pochován v místním kostele sv. Václava, získal panství jeho strýc Albrecht z Valdštejna, vojevůdce císařských vojsk za třicetileté války.