Vysočtí chirurgové operovali tenistku Kvitovou

Vysoké nad Jizerou - Wimbledonskou vítězku s vážně pořezanou rukou po útoku nožem převezli do specializovaného Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou na Semilsku.

Petra Kvitová.Foto: ČTK/ABACA/AA/ABACA

Bojuj, Petro! Ze všech koutů Olomouckého kraje i celé republiky putovaly vzkazy s tímto významem Petře Kvitové. Jenže nešlo o tenisové fandění, dvojnásobnou vítězku Wimbledonu v úterý ráno v jejím prostějovském bytě přepadl zatím neznámý útočník. Nožem jí zranil levou ruku, ve které drží raketu.

Ještě večer se podrobila operaci ve specializovaném Ústavu chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou. Místní doktoři nemají v tomto směru v České republice konkurenci.

Lékaři při operaci dlouhé tři hodiny a 45 minut zašili poraněné šlachy na článcích všech prstů levé ruky a dva nervy. Česká hráčka nesmí tři měsíce postižené místo přetěžovat a určitě nestihne první část sezony, včetně grandslamového Australian Open. Ruku Kvitová může plně zatížit až po půl roce, na turnaje se tak vrátí nejdříve v druhé polovině příštího roku. Doktoři jsou ale optimističtí, že její sportovní kariéra nešťastným životním okamžikem neskončila.

„Léčba je rozdělena. Čtrnáct dnů je na zahojení rány, šest týdnů než je šlacha spojená, ale to je jako rozžvýkaná žvýkačka. Aby vyzrála a byla dostatečně pevná a zvládla zátěž, tak jsou potřeba tři měsíce. Předtím nesmíte dělat silový pohyb. Pak se může začít pracovat na síle a pokud se bavíme o sportovním zatížení, tak jde o nějakých šest měsíců," řekl na tiskové konferenci operatér Radek Kebrle z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou.

Šestadvacetileté Kvitové ruku nožem poranil neznámý pachatel pří úterním ranním přepadení v jejím prostějovském bytě. „Jednalo se o řezné poranění, jak chytila nůž. Zasaženy byly všechny prsty. Na každém prstu byla zasažena jedna nebo dvě šlachy," popsal Kebrle.

Podařená operace je ale podle Kebrleho jen 50 procent úspěšného výsledku. Důležité je, jak se bude vyvíjet rehabilitace. „Je mladá, zdravá a má dlouhé štíhlé prsty, to je dobrá prognóza," uvedl Kebrle. „Je to poměrně masivní záležitost. Budeme dělat všechno proto, aby vše bylo jako dříve. Ale je to těžké poranění. Rizik je mnoho," dodal však Kebrle.

Operaci prováděl společně s primářkou ústavu Alenou Schmoranzovou. Nemocnice s 52 lůžky je specializovaným pracovištěm, kde už 41 let tvoří většinu nemocných pacienti s poraněnou nebo jinak poškozenou rukou. Kebrle v minulosti například operoval zlomený prst sdruženáře Tomáše Portyka před olympijskými hrami v Soči.